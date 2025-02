A rendőrség 1252 eltűnt kiskorút keres, a megszökött állami gondozottak helyére már 3 hónap után mást költöztetnek be

Jelenleg 1252-en vannak, akik 18 évnél fiatalabbak, és a rendőrség adatbázisában ismeretlen helyen lévő személyként szerepelnek, írja a Népszava. A lap januárban arról számolt be, hogy adataik szerint 891 olyan gyerek van, aki állami gondoskodásból szökött meg, és eltűntként keresik. Ennél azonban több, szakellátásban élő fiatal is lehet engedély nélkül távol, írják most, hiszen a körözési törvény szerint nem kötelező megjelölni, hogy valaki gyermekvédelmi intézményből vagy családból tűnt-e el.

A lapnak egy gyermekvédelmi szakember azt mondta, hogy általában lehet tudni, hol vannak azok, akik leléptek egy gyermekotthonból: „jó eséllyel a vér szerinti családjuknál, rokonoknál, a lányok az éppen aktuális pasijuknál, ahonnan gyakran állapotosan jönnek vissza”. A szakember szerint ugyanakkor nagyon aggasztó az, hogy a legalább 3 hónapja szökésben lévő állami gondozott fiatalok helyére másokat helyezhetnek el a gyámhatóságok, 6 hónapot meghaladó távollét esetén pedig a gyámhivatal a nevelésbe vétel felülvizsgálatát kezdeményezi. A szakértő szerint semmilyen szakmai indoka nem volt annak, hogy ilyen döntést hozott a kormány, illetve a parlament, és arról is beszélt: egyetlen szakmailag értékelhető döntés sem született az elnöki kegyelmi botrány kirobbanása óta.