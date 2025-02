„Az úgynevezett független film Magyarországon nem választás, hanem kényszerpálya” – nyílt levélben reagált Orbán beszédére kilenc filmes szervezet

Nyílt levelet írt kilenc filmes szervezet Orbán Viktor Fóton, a Nemzeti Filmintézet (NFI) új stúdiójának megnyitóján mondott beszéde miatt, amiben a független filmeseknek is odaszólt. „Végre eljutottunk arra a pontra is, hogy állami támogatás nélkül készülnek saját lábukon megálló filmek is. Végül is ezt akartuk: legyen a film mindenkié” – mondta Orbán.

photo_camera Orbán Fóton az NFI új műtermeinek átadóján. Fotó: Bankó Gábor/444

Orbán megjegyzése egyértelmű utalás volt, hogy a magyar filmesek már hosszú évek óta panaszkodnak arra, hogy nem ad támogatást a pártpolitikának nem tetsző alkotókra vagy projektre, miközben értelmetlen milliárdokat szórnak el senkit sem érdeklő olyan produkciókra, mint a Most vagy soha!. Csakhogy nemrég kiderült, hogy a sokszor szívességből, zsebből, hobbiból leforgatott független filmek nagyobb nézőszámot és bevételt produkáltak tavaly, mint az NFI által támogatottak.

„Az úgynevezett független film Magyarországon nem választás, hanem kényszerpálya. Sokan, sikeres szakmai múltú, nemzetközi hírű filmkészítők szorulnak erre a pályára” – írták a filmesek a nyílt levélben.

„Sikerként elkönyvelni azt, hogy a hazai filmszakma többsége ma kénytelen ilyen körülmények között alkotni, ha filmet akar készíteni, legalább olyan elfogadhatatlan, mintha arra lennénk büszkék, hogy az utcára kilökött hajléktalanok nagyrésze túlélte a telet. Valóban ezt akartuk volna? Így legyen a film mindenkié?”

photo_camera Csatajelenet az új műtermekben. Fotó: Bankó Gábor/444

Szerintük ha egy független film nagy nemzetközi díjakat nyer vagy a rendszerváltás óta a legmagasabb nézőszámot produkálja - mint Herendi Gábor Futni mentem című filmje -, az a magyar filmes alkotók sikere. Az viszont, hogy az alkotók kénytelenek állami támogatás nélkül dolgozni, „az a magyar állami filmfinanszírozás csődje és szégyene”.

A levelet a Magyar Játékfilmrendezők Egyesülete (AHD), a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete (MADOKE), a Magyar Filmoperatőrök Egyesülete (HCA), a Magyar Filmművész Szövetség, Független Magyar Producerek Szövetsége, a Magyar Animációs Producer Szövetség (MAPSZ), a Magyar Film- és Videovágók Egyesülete (HSE), a Magyar Hangalkotók Egyesülete (HSAS) és a Magyar Animációs Művészek Egyesülete (AA1) írta alá.