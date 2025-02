Büdös a kis-Dubaj

Ismét jó reggelt kívánok mindenkinek, mert újra itt a 444 napindító (és nem az egyetlen) hírlevele, benne az elmúlt 24 óra főbb cikkeivel. De előtte kezdjünk egy fejtörővel:

Ha 55 nap alatt 180 fokot fordult Tuzson Bence igazságügyi miniszter jogi szakvéleménye, akkor elévült-e a Till Tamás-gyilkosság?

KÖZÉPFÖLDE

Előre kitervelt emberöléssel gyanúsítják a meggyilkolt japán nő volt férjét. A nő barátai megemlékezést szerveztek a ház elé, ahol az áldozat meghalt. A rendőrség bocsánatot kért a kommunikációért.

Menczer Tamás arról posztolt, hogy senki sem gondolhatja, hogy aki az időseket lenézi, az majd pont a cigányokat és a szegényeket fogja szeretni: a Fidesz kommunikációs igazgatója bele akart szállni Magyar Péterbe, így bökte ki, hogy szerinte az időseket könnyebb szeretni a cigányoknál vagy a szegényeknél.

Újabb bicskei áldozat beszélt arról, hogy nyílt titok volt közöttük, hogy V. János kivel, mit csinál.

A fideszes médiát csak addig foglalkoztatta a tömeges iskolai bombafenyegetés, amíg bele lehetett keverni az iszlamistákat.

Gyanúsított marad Biró Ferenc, az ügyészség elutasította panaszát.

ELEMEL

Alig maradt beépíteni való partszakasz a Velencei-tavon, de a kormány talált egyet: még sukorói fideszes képviselő is aláírta azt a petíciót, amit a Velencei-tó partjára tervezett Fiatalokért Központ ellen indítottak. A tiltakozók szerint a kétezres, már így is túl nagyra nőtt Sukoró mellett egy vele egyenértékű település nőne ki a földből a most még szinte érintetlen tóparton. Gyurcsány idején a szintén erre a területre tervezett kaszinóváros ellen a Fidesz tiltakozott a leghangosabban.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Jogászok szerint a Mini-Dubaj-szerződés „bűzlik, nagyon gyorsan össze lett csapva, egy csomó mindent nem gondoltak át”.

Rogán Antal minisztériuma költözhet a Várban több tízmilliárdért újjáépített egykori Vöröskereszt-székházba, egy közbeszerzési tervben találtunk rá arra az információra, amit hetek óta próbálnak titkolni.

Olyan témában tol EU-ellenes kampányt a Fidesz, amiről maga Orbán árulta el a múlt pénteki interjújában, hogy nem egészen úgy van.

Újabb 41 megbízással újabb majdnem 31 milliárdot szórt ki Rogán Antal, minden fillért Balásy Gyula cége kapott.

RITUÁLÉ

Az orvoskamara március 8-ra, a bírók február 22-re szerveznek tüntetést. Bayer Zsolt szerint pontosan kell regisztrálni, kik azok a bírók, akik majd demonstrálnak.

MAG

Trump közölte, hogy az USA átvenné a Gázai övezetet, és átalakítaná azt a „közel-keleti Riviérává”, de előbb át kell onnan telepíteni a palesztinokat Egyiptomba meg Jordániába. Kérdés, hogy mennyire gondolta komolyan, mindenesetre az ötlet az izraeli kormánynak jó, mindenki más szerint rossz.

photo_camera Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök sajtótájékoztatója 2025. február 4-én. Fotó: Bryan Dozier/Middle East Images via AFP

Az amerikai posta felfüggesztette a Kínából érkező csomagok kézbesítését, miután Trump bezárta a kis értékű csomagok vámmentes szállítására rendelkezésre álló kereskedelmi kiskaput is.

Guatemala 40 százalékkal több, kitoloncolt bevándorlókat szállító járatot fog fogadni az USA-ból.

A Super Bowlon is meghátrálnak Trump előtt, vége a „Legyen a rasszizmusnak vége” feliratnak.

ORV

Nem találni olyan orvost, aki praxist venne, és csak kevés olyan van, aki ingyen átveszi a praxist: Budapest országosan a második a betöltetlen praxisok számában, itt közel száz betöltetlen praxis van.

photo_camera Orvos oltási igazolást ad egy kisfiúnak Zalaegerszegen 2022. január 14-én. Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Nemzetközi szervezetek petíciót indítottak az aszpartám betiltásáért, a WHO még 2023-ban jelezte, hogy az édesítőszer „az emberre nézve valószínűleg rákkeltő”.

INTERNETTO

Veszélyes átverés terjed a Youtube-on, főleg CoD-, Fortnite- és Minecraft-játékosok pénze és adatai vannak veszélyben: Youtube-gamervideók leírásába teszik bele a csábító dolgokat kínáló linkeket, aztán ellopják mindenedet.

A Google visszavonta azt az ígéretét, hogy nem használja az AI-t fegyverekhez vagy megfigyeléshez.

POPFESZTIVÁL

Indulna az Eurovízión a Carson Coma, de San Marino színeiben: a világ legkisebb országa már 4. éve rendez olyan válogatót, amire a világ bármelyik országából lehet jelentkezni.

photo_camera Fotó: Carson Coma/Instagram

Még egyszer, utoljára fellép a Black Sabbath az eredeti felállással.

VILÁGJÁRAT

Volodimir Zelenszkij elmondta, mikor jöhet választás Ukrajnában, és azt üzente Tucker Carlsonnak, hogy ne nyalja tovább Putyin seggét: választás csak akkor lehet, ha már nincs hadiállapot, tárgyalnának az oroszokkal, de úgy, hogy az Egyesült Államok és az EU is a tárgyalóasztalnál ül.

photo_camera Fotó: VIRGINIE LEFOUR/AFP

Államcsíny gyanújával ügyészségi eljárást kezdeményezett a lengyel alkotmánybíróság elnöke Donald Tusk ellen, mivel a lengyel kormány nem ismeri el az alkotmánybíróságot, és a testület átalakítását tervezi.

Hivatalosan is kizárták a grúz parlamentből az ellenzéki képviselők négyötödét, csak Orbán és Putyin kormánypárti barátai járnak be szavazni.