Lefoglalta a rendőrség a meggyilkolt japán nő férjének fegyvereit, amiket a kiégett lakásban találtak

A Blikk szerint „a fegyverek szerelmese” volt az a 43 éves, eredetileg amerikai állampolgárságú ír férfi, aki a gyanú szerint előre kitervelten meggyilkolta a japán állampolgárságú volt feleségét egy V. kerületi lakásban. A lapnak a BRFK megerősítette, hogy a férfi fegyvereit a kiégett lakásban megtalálták és lefoglalták.

A férfi a közösségi oldalán is posztolt a fegyvereiről, az egyik képhez azt írta: az én kis házi arzenálom. A posztjaiból a Blikk szerint az is kiderül, hogy az általa a gyerekeinek szervezett szabadidős programok egy része abból állt, hogy őket „lőtérre vitte és fegyvert adott a kezükbe”.

Spronz Júlia, az áldozat korábbi ügyvédje a lapnak azt mondta: a nő két kisgyerekét egyelőre nevelőszülőkre bízták, egy ismerős pár fogadta be őket. De néhány napon belül Magyarországra utaznak mindkét szülő rokonai is, hogy eldöntsék, hol tudják tovább nevelni a 7 éves kislányt és 10 éves kisfiút. A cikk szerint egyébként a férfinak a saját szüleivel sem volt jó kapcsolata, őket is halálosan megfenyegette, „egyfajta halállistát készített, amin édesapja és mostohaanyja is szerepelt”.

Mint korábban megírtuk, a férfi a volt feleség korábbi elbeszélése szerint olyan brutálisan bánt vele, hogy ő szabályos halálfélelemben élt, amikor a férfi 2-3 havonta meglátogatta a budapesti lakásban, ahol végül szörnyű halált halt. Tavaly a nő két feljelentést is tett az erőszakos, őt megöléssel fenyegető exférje ellen, de a rendőrség nem indított eljárást – a gyilkosság után ebben az ügyben is vizsgálat indul. Szerdán a rendőrség az első napokban folytatott kommunikációja miatt már bocsánatot kért.

A rendőrség a haláleset után közel egy hétig arról beszélt, hogy nem indítanak nyomozást gyilkosság miatt, hiszen semmi sem ad okot gyanúra a halálos tűzeset miatt. Ezután kedden egy egészen furcsa sajtótájékoztatón jelentették be, hogy mégis nyomozni kezdtek az V. kerületi lakástűz után megtalált japán nő ügyében. Ezen Gál Sándor rendőr alezredes azt állította, hogy nem a meghalt nő barátai és a Patent által is emlegetett „gyanús körülmények”, esetleg a nő által tett korábbi feljelentések miatt néztek mégis utána a volt férjnek, hanem az „intuíció”, illetve persze „a rutin meg az évek” miatt.