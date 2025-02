„A fűtési rendszer hatásfokának növelése a terveknek megfelelően halad” – mondta a tankerület arra, hogy egy fővárosi gimnáziumban hetek óta gond van a fűtéssel

Akadozik a fűtés a budapesti Fazekas Mihály gimnáziumban, írja a Telex. A probléma hosszabb ideje tart, egy szülő azt mondta, hogy hetek óta szeretnék elérni a fűtés megjavítását, még szakembert is vittek volna az iskolába, de nem kaptak rá engedélyt.

A lapnak az igazgató elismerte, hogy az „elmúlt időszakban” több probléma is volt az iskola fűtési rendszerével, amire ideiglenes fűtőtestekkel is rá kellett segíteni. De ez sem mindig elég, egyes termekben időnként nem is tudnak órát tartani, ilyenkor „az érintett osztály tanítási óráit más tantermekben szervezzük meg”.

Az iskola fenntartója úgy reagált a problémára, hogy

„a fűtési rendszer hatásfokának növelése a terveknek megfelelően halad”.

A lapnak arra a kérdésére, hogy miért nem fogadták el a szülők által ajánlott segítséget, azt válaszolták: mint az intézmény fenntartójának, „megvan a megoldáshoz szükséges kompetenciájuk és kapacitásuk”.