A nap videójában a Mura nemzeti program területén történő gazdasági és turisztikai feladatok ellátásáért felelős miniszterelnöki biztos mutatja meg, milyen a repülőrajtot vett focis humor

Az elmúlt években sokan azt hihettük – nem véletlen írom így, én is azt hittem –, hogy a zalai dombság lankáiról érkező legnagyobb kortárs (és nem csak kortárs) humorista minden kétséget kizárólag Bödőcs Tibor. De most szembesülnöm kellett azzal, hogy Búcsúszentlászló legjobb Vigh László-imitátora, aki mára Vigh Lászlóbb lett Vigh Lászlónál is, a legszűkebb pátriájában kapott komoly kihívót.

A humor új zalai nagyágyúja Cseresnyés Péter, a Fidesz nagykanizsai parlamenti képviselője, aki csütörtöki „Magas labdákat kaptam...” tárgyú reels videójában mutatja meg, milyen az, amikor repülőrajtot vesz a kormánypárti humor. A pályáját egykor történelem-ének szakos tanárként kezdő, majd miniszterhelyettességig és a Mura nemzeti program területén történő gazdasági és turisztikai feladatok ellátásáért felelős miniszterelnöki biztosi pozícióig jutó Cseresnyés focis kifejezésekkel ad képet az ellenzék kezére került Nagykanizsa mindennapjaitól kezdve Magyar Péteren át Orbán Viktorig mindenről. (Csak a nagykanizsai mindennapokat esetleg nem ismerőknek mondom, hogy a tavalyi önkormányzati választásig sem volt többsége a városban a Fidesznek, de akkor a polgármesteri széket is elbukták.)

Vagyis a reels videó műfaji jellegzetessége, az időbeni és terjedelmi korlátok miatt sajnos nem mindenről, de biztos vagyok abban, hogy a faarccal előadott, zárt szájú humor nagymestere a szükséges előkészületek után tényleg bármire tudna egy frappáns, humoros válaszokat találni. Aki ezt nem hiszi, annak csak azt a lelátókon széles körben népszerű focis kifejezést ajánlom figyelmébe, miszerint balbekk védi a védhetetlent.