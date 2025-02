Rejtett kamerás felvételen árulták el Tiborcz klubjában, hogy vannak illegális szerencsejáték-estjeik és maffia tematikájú bulik is

Aki nem figyeli a híreket, alaposan meglepődhetett azon, hogy február 7-én, péntekre virradó hajnalban milyen videó került ki az Orbán Viktor veje, Tiborcz István tulajdonában lévő BDPST Group Linkdin-csatornájára. A kétperces promóciós film azt a brit magánklubok mintájára létrehozott, 2023-ban megnyitott budai BOTANIQ klubot mutatja be, ahová csak személyes meghallgatás, önéletrajz és motivációs levél benyújtása után lehet bejutni. És amit - a klub jellegének megfelelően - eddig nem mutogattak belülről.

photo_camera A BOTANIQ klub bárrésze

Néhány órával később, alighogy feljött a nap, meglett a valószínű magyarázat: pénteken reggel tette ugyanis ki a Direkt36 a Youtube-ra az Orbán család gazdagodásáról készített, közel egyórás filmjét. Azt a filmet, amit a kormány - egy másik híres film a Tanú hangulatát felidézve - már jó előre azzal harangozott be, hogy az ukrán pénzből készült, mert mostanában Ukrajna pénzeli a független magyar sajtót, és az akció első eleme a Direkt36-os film.

A Direkt36 filmjének egyik legizgalmasabb jelenetsora pedig a BOTANIQ-ban zajlik. A 30:00-tól látható szegmensben a Direkt36 újságírói megkérnek egy fiatal magyar-amerikai újságírót, a Budapesten született, Amerikában felnőtt Széchenyi Bencét, Széchenyi István arisztokrata rokonát, hogy kiváló pedigréjét felhasználva, a saját nevén jelentkezzen Tiborcz és Orbán Ráhel klubjába, és rejtett kamerával rögzítse a történteket az ismerkedő beszélgetés közben.

Széchenyi meg is jelenik a budai hegyvidéken található klubban, ahol egy alkalmazott körbevezeti és közben mesél a klubról, magától, illetve a jelentkező kérdéseire válaszolva. A beszélgetésben egyre izgalmasabb dolgok hangoznak el.

Az elején kiderül, hogy a felvétel készítésekor közel 170 tagja volt a NER-es elitklubnak, aztán megtudjuk, hogy a tulaj, vagyis Tiborcz imád gyúrni, később azt, hogy a klub lényege az, hogy ami a falak között történik, az ott is marad, aztán azt, hogy több focista is van a tagok között, majd azt, hogy kezdetben olyan szabállyal próbálkoztak, hogy csak bizonyos időszakokban lehessen telefont és laptopot használni, de a klubtagok állandóan telefonozni akartak, ezért eltörölték a szabályt.

Ekkor jön a legérdekesebb rész, amikor Széchenyi megkérdezi, hogy az intézményben tartanak-e bulikat, eseményeket. A klubmenedzser erre igennel felel, majd példaként megemlíti, hogy vannak kaszinóestjeik, ahol - ő mondja- „illegális szerencsejáték” folyik.

Ezek után arról beszél a menedzser, hogy minden héten van valamilyen tematikus buli, az előző héten például „Olasz meló” címmel maffia témájú bulit szerveztek, azon a héten pedig a hidegháború a téma kaviárral, pezsgővel és vodkával.

Széchenyinek azt is elmondják, hogy a klubba 4000 euró a jelentkezési díj, majd utána évente 8000 euró a tagdíj. A New Yorkban felnőtt újságíró, aki több amerikai magánklubban is járt, a műfajhoz képest is igen drágának nevezi a helyet.

A poén a Direkt36 filmjének legvégére marad, ahol szöveges formában értesülhetünk arról, hogy Tiborcz István kamerába nem akart ugyan nyilatkozni, de írásban reagált a filmre. A jelenetről, ahol a saját emberük csábítja azzal a jelentkezőt, hogy van illegális szerencsejáték, azt írták, hogy

határozottan cáfolják, hogy a Botaniq Budai Klubban illegális szerencsejáték zajlott volna, a klubban állításuk szerint „valós tét nélkül, zsetonokkal, játékpénzzel zajlik a tevékenység, pusztán rekreációs célból.”

Alig élesítette a filmet a Dirket36 a Youtube-on, Menczer Tamás máris arról posztolt a Facebookon, hogy

„A Direkt36 Orbán Viktort támadó filmje az ukrán állam lejárató kampányának első eleme. Felszólítom a Direkt36-ot, hogy hozza nyilvánosságra mennyi pénzből gazdálkodik, és a pénzt kitől kapja!"

A Direkt36 pénteken délelőtt reagált, válaszposztjukban „képtelen vádnak" és „szemenszedett hazugságnak" nevezve, hogy Ukrajnának bármi köze lenne a filmjükhöz: