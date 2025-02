A Fidesz segítségével egy nap alatt egymilliós nézettségnél jár az Orbán család gazdagodását bemutató Direkt36-os film

24 óra leforgása alatt átlépte az egymillió megtekintést Youtube-on Direkt36 által készített dokumentumfilm, a Dinasztia, ami Orbán Viktor és közvetlen családtagjai, így elsősorban a veje, Tiborcz István elképesztő meggazdagodását mutatja be.

A filmet persze eleve sokan megnézték volna, de azért esélyes, hogy ezt az eredményt ennyire gyorsan nem hozták volna össze a rendkívül hatékony fideszes PR nélkül: még be se mutatták a filmet, amikor Kocsis Máté már arról posztolt, hogy a titkosszolgálatok jelzése alapján az ukránok lejáratókampányt készítenek elő Orbán Viktorral szemben, kevéssel később pedig a kormánylap Magyar Nemzet már azonosította is, hogy a Direkt36 filmje is ennek része.

Az oknyomozó portál reagált, hogy ebből egy szó sem igaz, de az ilyesmi nem szokta visszafogni a fideszes megszólalókat, így miközben éppen látványosan narratívát váltottak, és a kormánykritikus szereplőket azzal kezdték el támadni, hogy guruló dollárok helyett ukrán pénzért árulják a hazát, Menczer Tamás kommunikációs igazgató nyíltan azzal vádolta meg a Direkt36-ot, hogy filmjük az ukrán állam lejárató kampányának első eleme, majd a bemutató után kevéssel Vitályos Eszter kormányszóvivő már egyenesen a Donald Trump és Robert Fico elleni merényletkísérlethez hasonlította a filmet. A fideszes-kormányközeli hadjárat miatt, ami az összes kormánypárti felületen zajlott, eléggé valószínű, hogy olyanok elé is odakerült a film, akik amúgy nem biztos, hogy ráakadtak volna.