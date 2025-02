Amíg a rendszer nem változik, a következő áldozat már most veszélyben van: a Parlament elé vonulnak a nők elleni rendszerszintű erőszak ellen tüntetők

Cikkünk frissül.

Tüntetést szervezett szombat délutánra a Patent Egyesület, amellyel a nők elleni erőszak rendszerszintű problémájára, a hatóságok általános hanyagságára és felkészületlenségére szeretnénk felhívni a figyelmet.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Min írták: a múlt héten meggyilkolt japán nő esete nem egyedi, a gyilkossághoz vezető események tipikus rendszerhibák.

Amíg a rendszer nem változik, a következő áldozat már most veszélyben van.

Szombat délutánra több száz ember gyűlt össze a belvárosi társasház előtt, ahol egy ír férfi másfél héttel ezelőtt meggyilkolta volt feleségét.A nő korábban fordult már a rendőrséghez a fenyegetések miatt, de bejelentését akkor elutasították.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A vonulás előtt a társasház előtt a meggyilkolt nő barátai beszéltek röviden. Egyikük pár évvel ezelőtt, az ukrajnai menekülteknek való közös segítségnyújtási akció közben ismerkedett meg vele. Többen hangsúlyozták, hogy barátjuk mennyire önzetlen és nagylelkű ember volt, és személyes emlékeket osztottak meg róla. Egyikük kitért arra is, hogy felmerülhet a jelenlévőkben, miért csak itt élő külföldiek szólalnak fel ezen az eseményen: nagyon sok magyar nő és anya is kifejezte együttérzésüket, és ez a tragédia nem csak a japán közösség vagy az itt élő külföldiek tragédiája, hanem az egész országé.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A második helyszín a kerületi rendőrkapitányság épülete volt, itt elsőnek egy olyan magyar nő beszélt, akinek másfél éve halt meg a lánya, és a mai napig nem kapott választ arra, hogy mi történt vele pontosan, pedig elmondása szerint a lány egy bántalmazó kapcsolatban volt benne, de ezzel kapcsolatban nem zajlott nyomozás. Közben a résztvevők közül páran kinyomtatott rendőrségi határozatokat ragasztottak fel az épület falára. Mint kiderült, ezek a meggyilkolt japán nő feljelentését elutasító határozat másolatai voltak.

Ezután egy férfi szólalt fel, aki elmondta, hogy a japán nő ötször járt ezen a rendőrségen a volt férje miatt, de hiába, így most két gyermeke anya nélkül kell felnőjön. A férfi Pintér Sándor belügyminiszter, Polt Péter legfőbb ügyész és Orbán Viktor miniszterelnök felelősségét vetett fel. Mint fogalmazott, ahol nincs gyermek- és családvédelem, ott jogállam sincsen. A férfi az elején nem mondta el a nevét, de a beszédéből kiderült, hogy ő a nevelőapja annak a fiatal fiúnak, akit egy eldurvuló gyerekelhelyezési ügyben az érintettek szerint spanyol rendőrök vittek el egy éjszaka.

A Kossuth térre vonultak ezután, ahol a Patent tagjai elmondták, az elmúlt hetekben százával kaptak leveleket olyan magyar nőktől, akiket a hatóságok cserben hagytak. A Patent aktivistái olvastak fel e történetek közül többet is. Volt történet, ami arról szólt, hogy egy nő hívását hisztérikusnak bélyegezték, miközben gyermekének apja nem sokkal korábban rájuk törte az ajtót, majd utána a levél szerint gyakorlatilag a rendőrök beszélték le a feljelentés meglépéséről.

Előzmények

Január 29-én életét vesztette egy kétgyerekes japán nő egy V. kerületi lakástűzben. A rendőrség első közlései alapján a tűzesetnél nem találtak idegenkezűségre utaló nyomot (a nő halálát a rendőrség csaknem egy hétig annyival rendezte le a nyilvánosságban, hogy a nő valószínűleg fényes nappal, a saját ágyában, egy cigarettával gyújtotta fel magát), ám a nő barátai, illetve a Patent Egyesület is jelezte, hogy számtalan gyanús körülmény van, kezdve azzal a nem elhanyagolható részlettel, miszerint a nő soha életében nem dohányzott. Ezekre a jelzésekre azonban a rendőrség eleinte cinikus kommentekben válaszolgatott, amiben ráadásul eleinte nem találtak semmi kivetnivalót.

Ahogy azt mi is megírtuk: az áldozat évekig élt terrorban, volt férje fenyegetéseinek és bántalmazásának árnyékában, megfélemlítve és kiszolgáltatva. Tavaly kétszer is feljelentést tett a magyar rendőrségnél, egyszer azért, mert a volt férje ellopta a laptopját, egyszer pedig egy őt konkrétan megöléssel fenyegető levél miatt, amit szintén a volt férjétől kapott. A rendőrség egyik alkalommal sem foglalkozott vele. A Patent Egyesülettől is kért segítséget, elsősorban azt szerette volna, hogy a gyerekeivel együtt hazatérhessen Japánba, ahol támogató környezet és munka várta volna. Erre azonban már nem volt lehetősége.

A rendőrség kedden váratlanul közölte, hogy egy kamerafelvétel alapján mégis emberölés miatt nyomoznak, és gyanúsítottként vették őrizetbe a férfit. Még ugyanezen a napon este a nő barátai megemlékezést tartottak a ház előtt, ahol a tragédia történt.

A BRFK később bocsánatot kért, de csak a nem megfelelő kommunikációért, a férfit pedig letartóztatták, tagadta bűnösségét, részletes vallomást nem tett. Emellett az is kiderült, hogy három V. kerületi rendőr ellen fegyelmi eljárás indult amiatt, hogy a volt férjét tavaly novemberben zaklatás miatt feljelentő japán nő ügyében nem indult nyomozás.