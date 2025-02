Egyik napról a másikra több tucat kutatást kellett leállítania az Elon Musk által bűnszervezetnek kikiáltott USAID-nek, ezrek szervezetében maradtak kísérleti gyógyszerek

Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) által finanszírozott kutatások leállítása miatt több ezer ember szervezetében maradtak kísérleti gyógyászati eszközök, ráadásul az őket kezelő kutatók hivatalosan nem is foglalkozhatnak velük.

Samantha Power, a szervezet korábbi vezetője szerint sok éhező és beteg ember, aki eddig a USAID-től függött, óriási veszélyének van kitéve.

A finanszírozás befagyasztásáért felelős Elon Musk USAID-gyűlölete alig két hónapja indult, amikor Mike Benz konzervatív aktivista Joe Rogan podcastjában a CIA fedőszervezetének nevezte az ügynökséget. Azóta több mint 160-szor posztolt róla az X-en.

„Az Egyesült Államok történelmének egyik legsúlyosabb és legköltségesebb külpolitikai baklövésének vagyunk tanúi. Alig három hete, hogy Donald Trump második hivatali idejét megkezdte, ő, Elon Musk és Marco Rubio külügyminiszter leállította az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) segélyprogramjait világszerte”

– kezdte véleménycikkét a New York Timesban Samantha Power, a USAID volt vezetője. „Ezzel életek millióit, amerikai munkahelyek ezreit és az amerikai kisvállalkozásokba és gazdaságokba történő dollármilliárdos befektetéseket veszélyeztetik, miközben súlyosan aláássák nemzetbiztonságunkat és globális befolyásunkat. Mindezt úgy, hogy közben az autokraták és szélsőségesek ünneplik őket” – folytatta.

A USAID-et 1961-ben hozták lére, évente dollármilliárdokat oszt szét világszerte a szegénység enyhítésére, a betegségek és éhínségekre kezelésére, valamint arra, hogy reagáljon a természeti katasztrófákra. Emellett a demokrácia építését és a fejlődést is elősegíti a civil szervezetek, a független média és a társadalmi kezdeményezések támogatásával. A USAID egyben az Egyesült Államok egyik legfontosabb soft power eszköze a világ közösségeivel való kapcsolatok ápolására. Kritikusai szerint ugyanakkor az ügynökség beavatkozik más országok belpolitikájába, baloldali ügyeket támogat és átláthatatlanul működik.

photo_camera Fotó: ORLANDO SIERRA/AFP

Az ügynökség jövője Trump beiktatása óta bizonytalan, miután befagyasztották a finanszírozását, és több tucat alkalmazottját szabadságra küldték. Donald Trump, az elszabadult Elon Musk és egyes republikánus törvényhozók egyre élesebben támadják a szerintük csak liberális ügyeket támogató ügynökséget, ami kb. 120 országban felügyeli a humanitárius, fejlesztési és biztonsági programokat. Szerintük „le kell állítani” az egész szervezetet.

A korábbi vezető Power szerint a USAID egyáltalán nem hasonlít arra „radikális baloldali” és „bűnöző” fantomra, amiről Trump beszélt. „Valójában a USAID hatalmas politikai tőkét termelt abban a több mint 100 országban, ahol működik. (…) Ez részben megmagyarázza, hogy az amerikai kormányzaton belülről érkező, a USAID munkáját érő támadásokat miért üdvözlik az autokraták” – írta, utalva arra, hogy Kína mellett az orosz Dmitrij Medvegyev és Orbán Viktor is elismerését fejezte ki Trump döntése iránt.

Habár a USAID esetében az ügynökség teljes megszüntetése is felmerült, Marco Rubio külügyminiszter egy kiszivárgott leirat szerint szűk diplomáciai körben arra utalgatott, hogy ennél kevésbé radikális kimenetelre készülnek. Power azt írja, a kormányzat csütörtökön arról tájékoztatta őket, hogy a 14 ezer alkalmazottból csak 290-et kíván megtartani. Rubio azt állította, bizonyos programok folytatódhatnak, de Power szerint a tömeges elbocsátások miatt ezek is megbénultak, sok éhező és beteg ember, aki eddig a USAID-től függött, óriási veszélyének van kitéve.

Félbeszakított kutatások, magára hagyott betegek

A USAID a világ legnagyobb egyedi adományozója volt, az ENSZ által tavaly nyomon követett összes humanitárius segély 42 százalékát nyújtotta. A 2023-as pénzügyi évben az USA világszerte 72 milliárd dollárnyi támogatást folyósított a konfliktusövezetekben élő nők egészségétől kezdve a tiszta vízhez való hozzáférésen, a HIV/AIDS kezelésén, az energiabiztonságon és a korrupcióellenes munkán át mindenre. A legkiszolgáltatottabb régiókban már most érzik a döntés hatásait, csak pár a korábbi cikkünk felsorolásából:

Szudánban bezárták azokat az ingyenkonyhákat, amik a háborús övezetben rekedt civilek százezreinek élelmezését biztosítják,

Thaiföldön a kórházak elküldték vagy rögtönzött hordágyakon szállították el az életveszélyes betegségekkel küzdő háborús menekülteket,

nem kaphatnak sürgősségi orvosi ellátást a háború elől menekülő palesztinok és jemeni menekültek sem,

ahogy tűzifa nélkül maradtak az orosz-ukrán háború frontvonalában élők is.

Ezeken kívül leállítottak egy sor kutatást, ami miatt több ezer ember testében maradtak kísérleti gyógyszerek vagy gyógyászati eszközök. Ezeket egyik napról a másikra szakították félbe, a kutatóknak és az orvosoknak elvileg nem szabadna foglalkoznia tovább a betegekkel. A munkabeszüntetés feltételei megtiltják a kutatóknak azt is, hogy beszéljenek a sajtóval, de páran, akik névtelenül beszéltek a New York Timesnak, kegyetlen választási lehetőségekről számoltak be:

vagy megszegik az utasítást, és folytatják a kísérletben résztvevők gondozását, vagy magukra hagyják őket a lehetséges mellékhatásokkal együtt.

Ide kapcsolódik, hogy Egyesült Államok korábban aláírta a Helsinki Nyilatkozatot, ami meghatározza azokat az etikai alapelveket, amik szerint az orvosi kutatásokat végezni kell, és ami előírja, hogy a kutatóknak a kísérlet során végig gondoskodniuk kell a résztvevőkről, és eredményeikről be kell számolniuk az érintett közösségeknek. Trump döntésével ezt most hivatalosan meg kellene szegniük.

photo_camera Tüntetés Washingtonban. Fotó: ZACH D ROBERTS/NurPhoto via AFP

„Az első gondolatom, amikor megláttam a döntést, az volt, hogy különféle orvosi eszközök vannak az emberek testében, és nem lehet úgy hagyni őket” – mondta az egyik orvos, aki Dél-Afrikában egy új, a terhesség és a HIV-fertőzés megelőzésére alkalmas eszköz tesztelésében vett részt. „Számomra az etika és a résztvevők az elsők. Van egy határ.” A Times több mint 30 olyan befagyasztott kutatást azonosított, ami már előrehaladott fázisban volt:

Mozambikban maláriával kezeltek 5 év alatti gyerekeket,

Bangladesben kolera elleni gyógyszerekkel kísérleteztek,

Malawiban a méhnyakrák szűrési és kezelési gyógymódjait kutatták,

Peruban és Dél-Afrikában tuberkulózisos gyermekek és tinédzserek számára próbáltak gyógymódot találni,

Etiópiában gyermekek táplálkozását támogatták,

Jordániában az alultápláltság ellen küzdöttek a várandós és szoptató nők körében,

Dél-Afrikában pedig a HIV elleni mRNS vakcinatechnológiát fejlesztették.

A lap szerint nehéz megmondani, hogy összesen hány kísérletet állítottak le, vagy hány embert érintett, mert a USAID gyors szétverése közben törölték a nyilvános adatokat. A honlap nem elérhető, az ügynökségnek pedig már kommunikációs osztálya sincs.

Angliában például két klinikai kísérlet keretében mintegy 100 embert oltottak be egy malária elleni vakcinával, ami segíthetett volna a halálos betegségen. Ha a kísérletet nem állították volna le, a résztvevők rutinszerűen járnának egy klinikára, hogy megfigyeljék őket a káros mellékhatások miatt, és hogy vér- és sejtmintákat vegyenek tőlük. A résztvevőket eredetileg két éven keresztül követték volna nyomon, hogy felmérjék a vakcina biztonságosságát. Csakhogy az orvosok már nem férnek hozzá a kísérletben részt vevőkhöz. Az egyik, múlt héten kirúgott orvos azt mondta, reméli, hogy az Oxfordi Egyetemen átcsoportosítják majd a személyzetet, hogy reagálni tudjanak, ha valamelyik alany megbetegszik.

„Etikátlan dolog bármit embereken tesztelni anélkül, hogy a kísérlet végéig gondoznánk őket” – mondta. „Felesleges kockázatnak teszed ki őket.” Ha a leállást elrendelő határozat később érkezett volna meg, most még bizonytalanabb helyzetben lennének az önkéntesek, a kísérlet egy későbbi fázisában ugyanis azt tervezték, hogy szándékosan megfertőzik őket maláriával.

photo_camera Samantha Power, a USAID korábbi vezetője. Fotó: ASHRAF SHAZLY/AFP

Egy ugandai kísérletben gyermeknek szánt új tuberkulózis-kezelést teszteltek. A leállás miatt ezek a gyerekek nem jutnak hozzá a potenciálisan életmentő gyógyszerekhez. „Nem hagyhatod ott őket, egyszerűen nem lehet” – mondta a kísérlet egyik kutatója.

Az egészségügyi következmények mellett felmerülnek igen komoly morális kérdések is.

„Elárultuk az egészségügyi minisztériumok és a szabályozó ügynökségek bizalmát azokban az országokban, ahol dolgoztunk, valamint azon nőkét, akik beleegyeztek, hogy részt vegyenek a vizsgálatainkban, és akiknek azt mondták, hogy gondoskodni fognak róluk”

– mondta a lapnak Sharon Hillier, a Pittsburghi Egyetem reproduktív fertőző betegségek professzora, aki egészen a hétig igazgatója volt annak az ötéves, 125 millió dolláros, az USAID által finanszírozott kísérletnek, ami hat új HIV-megelőző gyógyszer biztonságát és hatékonyságát tesztelte. „A nemzetközi kutatásokban eltöltött 40 évem alatt még soha nem láttam ilyet. Ez etikátlan, veszélyes és meggondolatlan.”

Még olyan kísérletek is veszélybe kerültek, amiket részben finanszírozott a USAID, de olyan orvosi vagy fejlesztési infrastruktúrát használtak, amit az ügynökség támogatott. Ezek szintén nem elérhetők már.

„Terror Titanic” – ahonnan Musk USAID-gyűlölete indult

„Azzal töltöttük a hétvégét, hogy a USAID-et a faaprítóba tömtük. Elmehettünk volna néhány nagyszerű buliba. Inkább ezt tettük” – posztolta az X-re Elon Musk, aki „különleges kormányalkalmazottként” mindenkit megdöbbentve az elmúlt két hétben pár tucat emberével sorra szállta meg a kormányügynökségeket és hivatalokat, köztük a USAID-et is.

photo_camera Elon Musk Fotó: CHIP SOMODEVILLA/AFP

Musk azután csavarodott rá látványosan az ügynökségre, hogy tavaly év végén Mike Benz konzervatív aktivista szerepelt Joe Rogan podcastjében. A Washington Post elemzése szerint Musk egészen december 10-ig nem is említette a USAID-et a saját oldalán, de Benz nagyon megihlette.

„Az agyadat becsapják, amikor meglátod a USAID kifejezést. Ez nem egy segélyszervezet, ez a CIA fedőszervezete” – mondta Benz, aki Trump első ciklusa alatt a külügyminisztériumban dolgozott. „Az USAID gyakorlatilag a Pentagonnak segít a nemzetbiztonságnak, segít a külügyminisztériumnak és a hírszerzésnek a műveletekben” – mondta Rogannak. Azóta Benz már „Terror Titanicnak” nevezi az ügynökséget és olyanokat oszt meg, mint hogy az USAID a legnagyobb terrorszervezet a világ történetében.

„Az USAID a legsötétebb, legellentmondásosabb, legborzalmasabb projekteket finanszírozza, amiket az egész emberiség ismer” – mondta Benz nemrég John Solomon konzervatív újságírónak és podcasternek. Benz USAID-kritikája hatással volt Muskra, aki az elmúlt két hónapban több mint 160 alkalommal retweetelte, válaszolt vagy említette meg Benzt, köztük több mint egy tucat USAID-et tárgyaló posztban. Benz egy vasárnapi bejegyzését megosztva Musk azt írta:

„A USAID az Amerikát gyűlölő radikális baloldali marxisták viperafészke.” Kevesebb mint egy órával később egy másik Benz-posztot emelt ki, kommentálva: „A USAID egy bűnszervezet.”

Benz az első Trump-kormányzatban Ben Carson akkori államtitkár alatt dolgozott a lakásügyi és városfejlesztési minisztériumban, később pedig a külügyminisztériumban a nemzetközi kommunikációért és információs politikáért felelős államtitkár-helyettesként. Ezt megelőzően Benz Frame Game álnéven alt-right influenszer volt, ésgyakran felszólalt a közösségi média moderálása ellen, és dicsérte a fehér identitáspolitika értékeit.

Merre tovább?

Hogy mi lesz a sorsa a fejlesztési és segélyezési ügyekért felelős ügynökségnek, egyelőre kérdéses. A kongresszus pártoktól független kutatási részlege hétfőn közzétett egy jelentést, hogy Trumpnak nincs felhatalmazása a USAID megszüntetésére.

„Mivel a kongresszus a USAID-et a végrehajtó hatalmon belül egy független intézményként hozta létre, az elnöknek nincs felhatalmazása annak megszüntetésére; az USAID megszüntetéséhez, áthelyezéséhez vagy összevonásához kongresszusi felhatalmazásra lenne szükség”

– írta a jelentés szerzője, Emily M. McCabe.

Míg egyes republikánus politikusok évek óta bírálják a szervezetet, addig többen kiálltak mellette. Rob Portman szenátor 2022-ben gratulált a USAID-nek az Ukrajnában végzett „fantasztikus munkájához”. Young Kim képviselő pedig 2024 elején a Facebookon azt írta: „Az USA fejlesztési segélye segíti a rászoruló nemzeteket, támogatja gazdasági és biztonsági céljainkat, és ellensúlyozza a Kínai Népköztársaság gazdasági kényszerítését”.

Power szerint a republikánusok ellenállása lehet az egyik módja a szervezet megmentésének: „Hacsak a kormányzat nem vonja vissza ezeket a kegyetlen és mérhetetlenül kontraproduktív intézkedéseket - vagy a republikánusok a kongresszusban nem csatlakoznak a demokraták ellenállásához -, a jövő generációi rá fognak csodálkozni, hogy nem Kína intézkedései ásták alá az Egyesült Államok tekintélyét és globális biztonságát, hanem egy amerikai elnök és az általa szabadjára engedett milliárdos volt az, aki előbb lőtt, majd azután célzott, ezzel felszámolva egy olyan intézményt, ami egykor megkülönböztette az Egyesült Államokat ellenfeleitől”.

A 444 kiadója, a Magyar Jeti Zrt. szakmai szervezeteken keresztül részt vett az Egyesült Államok költségvetése által finanszírozott programokban. Fontos projektekben (pl. stúdióépítés, a Qubit tudományos rendezvényei) jelentettek segítséget ezek a források, de együttesen a kiadó éves költségvetésének mindössze 2-4 százalékát tették ki.