Hét év után kapta vissza az ellopott kutyáját a brit házaspár

Daisy-t, a labrador kutyát még 2017 novemberében lopták el a norfolki Rita és Philip Potter kertjéből, majd egy furgonba rakták, és elhajtottak vele. A pár feljelentést tett, de a rendőrség a rendszám alapján nem jutott el az elkövetőkhöz. Most viszont több mint 200 mérfölddel távolabb egy rutinvizsgálatnak köszönhetően találtak rá a ma már 13 éves Daisy-re, akit kezeletlen betegsége miatt elvittek az állatorvoshoz. Ott a chip leolvasásakor derült ki, hogy Potterék a kutya tulajdonosai.

photo_camera Daisy az RSCPA állatvédőivel Fotó: RSCPA

Az idős házaspár a The Guardian szerint soa nem adta fel a reményt, hogy egyszer visszakapják a kutyájukat, akit most extra szeretetben és figyelemben részesítenek. A kutyát széles körben keresték anno, még az amerikai színész, Tom Hardy is megosztotta a keresőposztokat.

Az eset után 100 ezer ember által aláírt petíciót nyújtottak be a kormánynak, hogy fokozza erőfeszítéseit a kisállat-lopások megelőzését illetően. Tavaly végül elfogadták az erről szóló törvényt, amelynek értelmében öt év börtönt is kaphatnak a kisállat-tolvajok.