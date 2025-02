Karácsony Gergely szerint a kormány ki akar hátrálni a rákosrendezői közlekedési beruházásból

A kormány éppen azt készíti elő, hogy ki akar hátrálni a közlekedési vállalásából, írja Karácsony Gergely a Facebook-oldalán. A kormány kétharmados törvényben vállalta azt még az arabokkal megkötött megállapodás során, hogy 320 milliárd forint értékű közlekedési beruházást hajt végre, ami nélkül Karácsony szerint a Rákosrendezőre tervezett Parkváros beruházást sem lehet elkezdeni. A fejlesztések részleteiről és ütemezéséről fél éven belül kell megállapodnia a fővárosnak és a kormánynak.

„Ezek a fejlesztések több mint tízszer annyiba kerülnek mint a terület rendbetétele, az hogy a kormány ezt az utóbbi témát erőlteti, azt készíti elő, hogy ki akar hátrálni a közlekedési vállalásokból” – írja Karácsony.

A kormány csütörtökön jelentette be, hogy tudomásul veszi a főváros elővásárlási jogát, így Budapest lép az arabok helyére a rákosrendezői terület megvételéről és fejlesztéséről szóló szerződésben. Karácsony Gergely a kormány döntése mögött csapdákat sejt, erről lapunknak adott interjújában is beszélt. Ezért a főpolgármester szerint bár a projekt már jó úton indult el azzal, hogy Budapesté lehet a terület, az még kérdéses, hogy végig is mennek ezen az úton. Az egyeztetésekkel kapcsolatban elárulta: több körben is kért már Lázár Jánostól időpontot, amiket folyamatosan egyeztetnek, mert folyamatosan lemondják azokat Lázárék.