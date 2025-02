Sok helyi a rengések ellenére sem hagyja el Szantorinit

A napok óta tartó földrengéssorozat miatt már a rendkívüli állapotot is kihirdették Szantorini szigetén, és bár nagyon sokan elmenekültek, vannak, akik az események dacára sem hajlandóak elhagyni az otthonaikat, írja a BBC.

„Elviselhetetlen a földrengés zaja. Napról napra egyre fáradtabbnak érzem magam, és nem látom a végét, de nem félek. Nem hagyhatom el az otthonomat és az itt maradt embereket sem” – mondja egy helyi üzletasszony.

Egy helyi önkéntes és kereskedő szerint minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy segítség a kiszolgáltatottakat. A fogyatékkal élők és az idősek nehezen tudnak közlekedni, ráadásul gyakran az otthonuk is nehezen megközelíthető. Ezért földrengés esetén a tűzoltók mellett az önkéntesek is elmennek hozzájuk. A rászorulók segítése mellett az elhagyott ingatlanokat is figyelik, hogy ne rabolják ki azokat.

A helyiek attól tartanak egyébként, hogy ha tovább folytatódnak a földrengések, akkor az egész turistaszezont elbukják, ami nagy érvágás lenne, hiszen Szantorini Görögország GDP-jéhez mintegy 2,5 százalékkal járul hozzá. Márpedig egyelőre a tudósok sem tudják igazán, mikor szűnhetnek meg a rengések, ennek ellenére az ottmaradt helyiek megpróbálnak együtt élni a földmozgásokkal. A helyi üzletasszony, Margarita kedvességgel próbál a történésekre gondolni, hiszen minden, amit ma Szantoriniben csodálnak, azt pont a vulkán és a szeizmikus erők alakítottak ki.

A térségben néhány percenként reng a föld, január 26. óta több mint hétezer földmozgást regisztráltak, ebből több mint 6100 érte el vagy haladta meg az egyes erősséget. Kedden 4,9-es, szerdán 5,1-es volt a legerősebb földrengés. Szantorini 16 ezer fős lakosságának kétharmada távozott szerdáig a szigetről.