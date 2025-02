Szuperbaktérium az Uzsokiban: a betegeket külön személyzet ápolja

Két ember megfertőződött és további négynek ugyan jelen van a szervezetében a multirezisztens baktérium, de őket még nem betegítette meg a kórokozó – közölte az Uzsoki Utcai Kórház orvosigazgatója a Népszavával. Németh Zsófia Klára hozzátette: az intenzív osztályon felvételi zárlat van, a betegeket elkülönítették és külön személyzet ápolja őket.

Csütörtökön az RTL Híradója számolt be arról, hogy a legerősebb antibiotikumoknak is ellenálló baktérium fertőzött meg három beteget az Uzsoki Utcai Kórház intenzív osztályán. A híradásban a népegészségügyi központ levelére hivatkozva arról is szó volt, hogy a kórház azt kérte Müller Cecília országos tisztifőorvos hivatalától, zárják le az osztályt és az új betegeket szállítsák máshova. A híradás szerint a hivatal ezt nem tartotta indokoltnak.

A Népszava most azt írja: az olyan multirezisztens baktériumok, mint az Uzsokiban most megjelent karbapenemáz termelő Klebsiella pneumoniae törzs, már csak nagyon kevés féle antibiotikumra érzékenyek.

Az orvosigazgató közölte, hogy rendelkezésükre áll hatékony antibiotikum a fertőzés kezelésére - amire már csak azért is szükség van, hogy a baktériumot a pácienssel érintkezők ne hurcolhassák át másik osztályra.