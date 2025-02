Szuverenitásvédelmi Rákosrendező

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító – de nem az egyetlen – hírlevele a pénteki nap híreivel. Kezdjünk négy nagyobb anyaggal:

Szuverenitás

Orbán Viktor miniszterelnök reggeli interjújában a magyar gazdaság eredményeinek ismertetése után hosszas sorosozásba kezdett. Orbán szerint a Soros-hálózat civil szervezeteken és a sajtón keresztül akarja megbuktatni a magyar kormányt, ahogy tenné azt Szerbiában és Szlovákiában is. Orbán szerint a hálózatokkal le kell számolni, jogilag lehetetlenné kell tenni a létezésüket. „Nem lesz kis munka, és nagy vita, mondhatnám sivítozás lesz.” A Sörös-hálózat által ismeretlen okokból pénzelt Lánczi Tamás-féle Szuverenitásvédelmi Hivatal sietett is üdvözölni Orbán bejelentését.

photo_camera Orbán Viktor miniszterelnök érkezik a Kossuth rádió óbudai stúdiójába. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

„Van ez a szuveniritásvédelmi ávéhá, amit elég nyíltan, már a jogszabályokból kiolvashatóan arra hoztak létre, hogy vegzálják a megmaradt független sajtót. Hogy teljesen törvényes tevékenységekről terjeszthessenek hazugságokat, hogy inszinuáljanak, lejárassanak hivatalos »vizsgálatnak« álcázva, valójában mindenféle vizsgálat nélkül, a legócskább szennylapok színvonalán összerakott kompromatokkal, szóval még az az álca is annyira primitív, hogy a legelvakultabb híveken kívül senkit nem téveszt meg” – írta Uj Péter, miután a 444-be is beleállt a Hivatal.

photo_camera Tiborcz István Fotó: Németh Dániel/444

Egy másik sajtóorgánumba, a Direkt36-ba is beleállt a kormány, már azelőtt, hogy megjelent volna a videójuk az Orbán család gazdagodásáról, benne egy rejtett kamerás felvétellel, amelyen Tiborcz István klubjában arról beszélnek, hogy vannak illegális szerencsejáték-estjeik és maffia tematikájú bulik is. A Fidesz szerint a filmet a Soros-birodalom finanszírozta, de felsejlik az újság mögött az ukrán kormány is. Vitályos Eszter kormányszóvivőnek a filmről a Robert Fico és a Donald Trump ellen elkövetett merényletek jutottak az eszébe.

A Fidesz mostanság nagyon örül, hogy az Egyesült Államokban épp most verik szét a humanitárius krízisek kezelésére, az orvosi kutatásokra és a korrupcióval szembeni küzdelemre dollármilliárdokat szétosztó USAID-et. „Elhangzott az ígéret, hogy azonnali hatállyal véget vet azoknak a támogatási programoknak, amelyekkel megpróbáltak Magyarországon a belügyekbe beavatkozni, illetve a migrációt támogatni Magyarország vonatkozásában is” – mondta egy külügyi államtitkár.

De maga a külügy feje, Szijjártó Péter is megszólalt az ügyben, miután kissé botrányos prágai látogatásából hazatérve teázgatás közben sikerült elcsípnünk néhány kérdés erejéig a Király utcán. Donald Trump Grönland felvásárlásáról szóló tervei kapcsán Szijjártó arról beszélt, hogy az amerikaiaknak végre szuverenitáspárti elnökük van, aki leállítja azokat a támogatásokat, amelyek olyan szervezetekhez és médiumokhoz érkeznek, amelyek mernek kritikus állításokat megfogalmazni a kormánnyal szemben is. De Dzsudzsák Balázs jóbarátja Rákosrendezőről is beszélt.

Rákosrendező

Egy napra rá, hogy a kormány elengedte mini-Dubajt, a Főváros fórumot szervezett a rákosrendezői terveiről. „Szemben az arab befektetőkkel, akiknek csak egy egyoldalas terve volt, a fővárosi önkormányzatnak van koncepciója, aminek a megvalósítása karnyújtásnyira van” – mondta Karácsony Gergely főpolgármester, akit arról is kérdeztünk, hogy sejt-e csapdákat az ügy körül. „De, csak csapdákat sejtek. Nem hiszem, hogy paranoiás vagyok, szerintem üldöznek” – válaszolt.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester szintén csapdákat sejt. Szerinte az csak „a kisebbik gond, hogy Budapestnek már a terület megszerzésére sincsen elég pénze”, de „sokkal súlyosabb tétel lehet a terület fejlesztéséhez, lakóövezet kialakításához szükséges feltételek megteremtése”. A kérdés, hogy az állam hajlandó lesz-e együttműködni vagy találnak-e olyan befektetőt, akinek az megérné.

MOME

A MOME hallgatóinak egy része a rektort már nem tekinti tárgyalópartnernek, a szenátusi ülésen tapsolással fojtották bele a szót, és „az illegitim rektor és helyettesei lemondását” követelik. A rektor nem sokkal ezután bizalmi szavazást kért maga ellen. Gyengülő autonómia és kézi vezérlés: a MOME története megmutatja, mik a veszélyei a modellváltásnak egy túlmozgásos vezetésnél, akik bizonyítani akarnak a kormány felé.

photo_camera Jelenet a hallgatók által megzavart szenátusi ülésről.



Trump

Donald Trump szerint a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) „törvénytelen és alaptalan lépéseket” tesz az Egyesült Államok és Izrael ellen, úgyhogy szankciókat jelentett be a bíróság ellen. A lépést az ICC vezetése elítélte, és közölte, hogy a szankciók a bírók függetlenségét és pártatlanságát fenyegetik, kiállnak a munkatársaik mellett. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter amúgy is elég megértő Trumppal szemben, de ezt a döntését aztán különösen megértette.

photo_camera Benjamin Netanjahu és Donald Trump Fotó: LENIN NOLLY/NurPhoto via AFP

Trump a jövő héten tervez beszélni Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin háborúzó elnökökkel. Az igazságügyi minisztériumban bedarálták az orosz oligarchák elleni szankciók végrehajtására létrehozott munkacsoportot. Kínának nem tetszett, hogy Trump szemet vetett a Panama-csatornára, aminek a hatására Panama mégsem fonja szorosabbra gazdasági kapcsolatait Pekinggel. Egy orosz dezinformációs hálózat kamuvideóját osztotta meg az USAID-ről az USAID felszámolásáért nagyban felelős Elon Musk.

photo_camera Fotó: CHIP SOMODEVILLA/AFP

Szintén Uj Pétertől: „Azt látjuk, hogy miközben Tranpelnökúr, a hajlott korát meghazudtolóan dinamikus veterán illuzionista és néptáncos követhetetlen tempóban rángatja elő arany cilinderéből az újabb és újabb vámokat, grönlandokat, panamákat, ingatlanfejlesztési ötleteket, hogy kapkodja a fejét, ki merre lát, addig a lengőkaros robotzsaru (robotrablóból lesz a legjobb robotpandúr) Maszkúr egy erős középiskolai Call of Duty-hadtesttel megtámogatva próbálja éppen kihekkelni valakinek (önmagának?) a világ leghatalmasabb kormányzatát.”

Orosz

Egy Putyin-kritikus, háborúellenes orosz zenész kizuhant tizedik emeleti lakásából, épp, amikor nála jártak a rendőrök. A magyar egyházmegyéjének adta a cseh Karlovy Varyban lévő temploma tulajdonjogát a háborúpárti orosz ortodox egyház. A dél-koreai hírszerzés szerint januárban kivonhatták az oroszok az észak-koreai csapatokat Kurszkból, miután súlyos veszteségeket szenvedtek el. Az FSZB videón mutatja be, hogyan vette őrizetbe a szerinte terrortámadásra készülő nőket.

Négy Qubit