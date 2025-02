20 országban kellett felfüggesztenie a segélyprogramjait a Norvég Menekültügyi Tanácsnak Donald Trump lépése miatt

„A Norvég Menekültügyi Tanács sajnálattal jelenti be, hogy történelmünk során először kellett felfüggeszteni a folyamatban lévő segélymunkát csaknem 20 országban”, áll a szervezet közleményében, amit az NRK idéz.

Leszögezik, azért kellett ezt a drasztikus lépést megtenni, mert az Egyesült Államok leállította a szervezet globális segélyprogramjainak finanszírozását. Ilyet a 79 éves fennállásuk során még soha nem tapasztaltak.

A segélyszervezet közlése szerint tavaly 1,6 millió embernek nyújtottak segítséget az Egyesült Államok által támogatott programokon keresztül. Most le kellett állítaniuk egyebek mellett azon segélyek szétosztását is, amit 57 ezer frontvonalon lévő ukránnak kellett volna eljuttatniuk. Leállították az életmentő segélyprogramjaikat is, például azt, amivel a blokád alatt álló Burkina Fasó-i Dzsibo városában rekedtek számára biztosított tiszta vizet, de nem tud tovább működni a szudáni Darfurban lévő mintegy 500 pékség sem, ami több százezer éhezőnek biztosított kenyeret.

Az Egyesült Államok a Norvég Menekültügyi Tanács egyik legnagyobb adományozója. A tavalyi finanszírozás 20 százaléka (150 millió dollár) származott az Egyesült Államokból.