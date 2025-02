A helyi rendőrség megszakította Ed Sheeran utcazenélését Indiában

A helyi rendőrség vasárnap megszakította Ed Sheeran utcazenész performanszát az indiai Bengaluru belvárosában. Arra hivatkozva döntött így a rendőrség, hogy a brit zenésznek nem adtak erre engedélyt, mert az utca túl forgalmas volt.

Sheeran a vasárnap esti koncertje előtt fehér pólóban és shortban adta elő a Shape of You című számát az India déli részén fekvő nagyváros központjában a nyílt utcán, amikor odalépett hozzá egy rendőr, és kihúzta a mikrofonját - számoltak be a történtekről a helyi hírcsatornák. Az esetről készült videó a BBC-nek ebben a beszámolójában is látható. A hatósági közbelépés nagy felháborodást keltett a közönségben, de Sheeran hamarosan távozott a helyszínről.

A rendőrség közölte, hogy az esemény szervezőinek nem adtak engedélyt a fellépésre. „Az engedély kiadását a Church street zsúfoltsága miatt utasítottam el. Ez az oka, hogy a zenészt felkérték a távozásra a helyszínről” – idézte a bengalurui rendőrfőnök nyilatkozatát egy indiai hírügynökség nyomán az MTI.

Sheeran az Instagramján később azt írta, hogy volt engedélye a fellépésre: „nem csak úgy véletlenszerűen tűntünk fel ott. De minden rendben”.