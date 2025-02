A nagymamát is elvitték a rendőrök négy gyerek sérelmére elkövetett szexuális erőszak gyanúja miatt

A gyanú szerint megerőszakoltak és rendszeresen szexuálisan molesztáltak négy kisgyereket a nagyszüleik Nyírábrányban – közölte a Tények. A gyerekek nagyapját és annak 37 éves fiát (az egyik gyerek apját) már korábban letartóztatták, január végén pedig a gyerekek 56 éves nagyanyját is elvitték.

Az 5 és 11 év közti lányok unokatestvérek, akik együtt nevelkedtek. Az erőszak éveken át tarthatott, a gyerekek megrontását orvosszakértő és pszichológus is megerősítette.

Az egyik ötéves gyerek arról beszélt, hogy a nagymama vitte őt az ágyukba, miközben a nagyapjával szeretkeztek. A férfi állítólag csak úgy tudott „szexuálisan kiteljesedni”, ha közben az óvodás unokáját nézte.

Az egyik gyerek édesanyja szerint a nagypapa nemi szervéhez is hozzá kellett érni. A nagypapa gombászni is vitte a gyerekeket az erdőbe, ahol mind a négyüket zaklatta. Az elmondások szerint a gyerekeket veréssel és fenyegetéssel vették rá arra, hogy hallgassanak, de próbálták „megvenni” is őket csokival és chipssel.

Az egyik kislány a másik nagyszüleinek mesélte el a történteket, ő tett feljelentést.

A nagyszülőket és 37 éves fiúkat 12. életévét be nem töltött, hozzátartozója sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal gyanúsítják, 15 évet is kaphatnak.