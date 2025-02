Szia uram, VIP-részleg, indonéz foci érdekel?

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hétvége fontosabb híreivel. Vannak másfajta hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni. Kezdésnek itt van négy nagyobb anyagunk:

Belföld

A múlt héten a kormány átengedte a rákosrendezői területet Budapestnek, de Karácsony Gergely főpolgármester szerint a kormány már ki akar hátrálni az arab befektetőknek még megígért több százmilliárdos közlekedési beruházásból. Az sem mellékes, hogy az önkormányzatnak még legalább 8,5 milliárd forint hiányzik az első két részlet kifizetéséhez. Az érintetteket megkérdezve videóban foglaltuk össze, hogyan hátrált ki a Fidesz a beruházásból.

Kint voltunk az idei kitörés túrán is, hogy megkérdezzük a karlendítés virágkorának szakavatott ismerőit, hogyan értékelik Elon Musk karlendítését. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom elnöke például úgy látja, hogy Musk csak figyelemre vágyott, azt szerette volna, hogy róla szóljon a show, és a mozdulat mögött nem áll komoly meggyőződés, de az is lehet, hogy „valami cucc volt benne.” A túra után a rendőrség önkényuralmi jelképek miatt állított elő két túrázót.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Szép kis kampányt kerekített a propaganda a Bajcsy kardiológiájának felújítása köré, csakhogy a felújított részleget ottjártunkkor nem találtuk. A kórház tagadta, hogy kizárólag a VIP-részleget újították volna fel, mondván, nincs is ilyen. Csakhogy amikor felhívtuk a kórház központi számát, hogy a részlegről érdeklődjünk, a telefonközpontos nem értette, miről beszélünk, majd beugrott neki: „Az a VIP-részleg, uram!”

Több százan gyűltek össze szombaton a belvárosi társasház előtt, ahol egy ír férfi másfél héttel ezelőtt meggyilkolta volt feleségét. A nő korábban fordult már a rendőrséghez a fenyegetések miatt, de bejelentését akkor elutasították. A tüntetők felvetették a belügyminiszter, a legfőbb ügyész és a miniszterelnök felelősségét, valamint kötelező, átfogó képzést követeltek a rendőröknek a nők elleni erőszakról, hogy ne fordulhassanak elő hasonló esetek.

Külföld

Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) által finanszírozott kutatások leállítása miatt több ezer ember szervezetében maradtak kísérleti gyógyászati eszközök, ráadásul az őket kezelő kutatók hivatalosan nem is foglalkozhatnak velük. Az ügynökség több civil szervezetet és független médiumot is támogatott, úgyhogy a USAID támogatásainak leállítását a magyar kormány egy emberként ünnepelte – még akkor is, ha a kormány által indított programok is elestek ezektől a forrásoktól.

photo_camera Fotó: ZACH D ROBERTS/NurPhoto via AFP

Elon Muskot átmenetileg kitiltották a Pénzügyminisztérium kifizetési rendszeréből, mondván Musk csapatának tevékenysége helyrehozhatatlan károkozás kockázatával jár. Donald Trump amerikai elnök nem tűnt olyan lelkesnek, amikor a Times címlapjáról kérdezték, amin Musk látható az elnöki asztal mögött. Az új elnök leállította az elektromos autók töltőhálózatának bővítését, és visszavonta Biden biztonsági engedélyeit is.

Trump telefonon beszélt Putyinnal a háború befejezéséről, Zelenszkij titkosított térképpel ajánlott alkut az amerikai elnöknek, miközben visszatértek az észak-koreai katonák a frontra. Németországban több drónt is észleltek az ukrán katonák kiképzésére is használt légibázis felett, a hadsereg orosz kémekre gyanakszik, de a drónokat nem sikerült elkapniuk. Münchenben kétszázezren tüntettek a szélsőjobb ellen, Szerbiában pedig hidat és autópályákat vontak blokád alá a sztrájkoló egyetemisták az újvidéki tragédia óta eltelt száz napra emlékezve. Szlovákiában is voltak tüntetések Robert Fico miniszterelnök és oroszbarátnak nevezett kormánya ellen.

photo_camera Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Újabb harcok törtek ki a második világháború óta a legtöbb áldozattal járó háborúk helyszínén, miután egy lázadómilícia tört be a Kongói Demokratikus Köztársaság területére. Hivatalosan legalábbis, ugyanis valójában mindenki tudja, hogy Ruanda áll a nemesfémekkel ellátott földterületen folytatott támadások mögött. Az összecsapásoknak már most több ezer áldozata van, de a régió szakértői sokkal súlyosabb kimeneteltől tartanak.

photo_camera Az M23 fegyveresei. Fotó: -/AFP

Sport

Az indonézeknek tán fel sem tűnik, hogy pár éve a Bali is borneói csapat volt, ami ugye egy teljesen másik sziget, de végül is egy 280 milliós országban, ahol a futball a legnézettebb sport, talán mindegy is, ki játszik ki ellen. Winkler Róbert felpattant a kis indonéz-filippínó belpiacos kreténmotorjára, hogy jegyet váltson az indonéz első osztály bajnokságára Bali trópusi napszítta stadionjába.

photo_camera A Northside Boys valamelyik - számomra ismeretlen - frakciója Szerző: Winkler Róbert

Videó

A Food Not Bombs egy olyan globális kezdeményezés, ahol az önkéntesek kidobásra szánt zöldségekből és gyümölcsökből készítenek többfogásos ebédet bárki számára. A budapesti szekció hétvégenként a piacokat járja kidobásra ítélt zöldségekért és gyümölcsökért, hogy aztán ételt főzzenek belőle, majd szétosszák azt.

photo_camera Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Borízű

Kevés vagy, mint vasprefektusban a Demszky-karó. Miért hagyták az indonézek, hogy kilopja a szemüket az elnök családja? Az első milliárdos háziasszony lecsukatása. Terézvárosi kutyaszarhíradó. Orbán Viktor a filmekhez is ért. Milliárdos vagyonok a rendszer harmadik vonalában is. Borízű hang #208.

Színház

A Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában látható A bábjátékos című előadásának főszereplője nem kisebb traumával küzd, mint hogy sonderkommandósként többek között várandós felesége holttestének elégetésére kényszerítették. Samuel Finkelbaum tragikomikus élete, szól az alcím, de ugyanannyira hiányzik az előadásból a komikum, ahogy az azonosulás lehetősége miatt az átélhető tragikum. Kritika az előadásról a Jó Blogon.

photo_camera Fotó: Éder Vera

„A legtöbb skatulyát az ember magának kezdi el létrehozni. Ezt megelőzni, illetve kitörni belőle szerintem úgy lehet, ha az ember őszinte magával, és újra meg újra megkérdőjelezi a saját paneljeit, akkor is, ha működnek” – mondta interjúnkban a független szcénából ismert rendező, Fábián Péter, aki antik stand upba ágyazott aktuál-kabaréval mutatkozott be az Örkény Színház színpadán.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Két Qubit