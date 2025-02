„Tervezel fellépni a politikai porondra?” „Szerintem ez viccnek is rossz”

Kedden lesz egy éve, hogy Magyar Péter azt az interjút adta a Partizánban, ami villámgyorsan elvezetett a Tisza Párt zászlóbontásáig, az addigi ellenzéki pártok tönkreveréséig, és az ellenzéki szavazók reményéig, hogy a Fidesz 2010 óta tartó egyeduralma megtörhető.

Az interjúban Magyar Péter a direkt kérdésre ugyan elutasította, hogy politikai szerepre készülne, néhány kijelentése mégis zászlóbontásként értelmezhető.

Elsősorban az apátiának és az Orbán család gazdagodásának üzent hadat.

Mi utalt arra a magyar politikatörténet egyik legizgalmasabb interjújában, hogy Magyar Péter politikusi szerepre készül?

Kedden lesz egy éve, hogy egy jó másfél órás interjút adott Magyar Péter, akit addig csak az igazán politikafüggők ismertek az addigra már csak volt igazságügyi miniszter volt férjeként, valamint a Diákhitel Központ vezetőjeként.

Most, egy évvel később Magyar Péter a semmiből gründolt Tisza Párt elnöke, az európai parlamenti választáson 29,06 százalékot, Budapesten 27,34 százalékot ért el, mindkét választáson csak a Fidesz előzte meg, a fővárosban csak éppen hogy. Bő egy évvel az országgyűlési választás előtt Orbán Viktor egyetlen értelmezhető kihívója, a nem fideszes közvélemény-kutatásokon többnyire a pártja vezet.

Mit árult el leendő politikai szerepvállalásáról Magyar Péter ebben az első interjúban? Elárult-e egyáltalán valamit?

Kilenc nappal korábban robbant ki a kegyelmi ügy azzal, hogy a 444-en megjelent: Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyerekotthon pedofil exigazgatóját fedező bűntársnak. Egy héttel később, és egy nappal Magyar partizánnak adott interjúja előtt, lemondott Novák Katalin és az igazságügyi miniszter Varga Judit.

Az ellenzék dörzsölhette a tenyerét. A DK már 20 százalékos európai parlamenti választási szerepléről álmodott, a Momentum 10 százalékosról, a kutyapárt biztos bejutásról.

Magyar először azzal keltett feltűnést, hogy a NER-hez köthető emberként, állami cégek igazgatósági tagjaként egy nyilvános poszt alatti kommentjében azt írta, valószínűleg többen is hibáztak K. Endre kegyelménél. Ennél is nagyobbat szólt, amikor a két vezető politikus lemondása után bejelentette, lemond állami céges pozícióiról. Ekkor ezt is írta: „Egy percig sem akarok olyan rendszer részese lenni, amelyben az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak, ahol Tónik, Ádámok és Barbarák vígan röhöghetnek a markukba, miközben gondolkodás nélkül feláldozzák azokat, akik ellentétben velük soha nem a saját anyagi érdekeikért, hanem a hazájuk érdekében és a honfitársaikért dolgoztak”. Végül vasárnap, a Partizánnak adott interjúja napján, egy újabb Facebook posztban kijelentette, tudja, hogy most minden eszközzel megpróbálják majd vádolni, lejáratni, ellehetetleníteni.

Magyar nyilatkozatát óriási érdeklődés kísérte azon a vasárnapi estén. A Partizánnak nézettségi rekordot hozott, nálunk az erről szóló tudósítás 2024 harmadik legolvasottabb cikke volt.

A rend kedvéért rögzítsük, hogy az interjúban egyebek mellett szó volt

fideszes hátteréről, jobboldali családjáról, a 2006-os rendőri túlkapások áldozatainak védelméről,

rendszerkritikusságáról, amiről csak barátai, így Gulyás Gergely tudtak, és akikkel sokat vitatkozott,

a Magyarországot családi részvénytársasággá változtató Orbán Viktorról, akihez fogható „felkészültségű, gondolkodású, olvasott ember” nincs a magyar politikában,

Tiborcz Istvánról, aki lehet, hogy tehetséges ember, de gazdagodása „nem egészséges és megmagyarázhatatlan”,

a kormányzati kommunikációt ördögien irányító Rogán Antalról, aki Richelieu bíborosként irányít a háttérből, de nem elszámoltatható,

a Rogán által irányított titkosszolgálatok példátlan hatalmáról,

válásának körülményeiről, az ügyben a cukor (külföldi diplomáciai karrier) és korbács (KEHI-vizsgálat a Diákhitel Központnál) taktikáját alkalmazó kormányzat nyomásáról,

a kormány belső magjáról, ami Orbán Viktor mellett Rogánból, Gulyásból, Orbán Balázsból és „talán most már Nagy Mártonból” áll,

Varga Juditról, aki nem akart miniszter lenni, és Magyar szerint most örül, hogy még többet lehet a három gyermekével, és szerinte most boldog,

K. Endréről, akiről fogalma sincs, hogy kicsoda, de valakinek közben kellett járnia az érdekében, hogy Novák kegyelmet adjon neki,

felügyelőbizottsági tagságairól, amikor volt, hogy nemmel szavazott vagy tartózkodott,

a Tónikról, Ádámokról és Barbarákról, vagyis a Völner-Schadl-ügy egyik lehallgatási jegyzőkönyvének nevezetes részletéről, a neveket az ügyészség akkor még nem tudta beazonosítani,

Jó, jó, de mit árult el Magyar a terveiről? Kiolvasható-e a nyilatkozataiból, hogy egy évvel később, mit egy évvel később? Néhány héten belül az ellenzék vezérévé válik, amit a júniusi európai parlamenti választással hitelesít.