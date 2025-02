Totális Chiefs leolvadás, a Philadelphia Eagles nyerte a Super Bowlt

Hétfő hajnalban 40-22-re legyőzte a Kansas City Chiefs-t az NFL nagydöntőjében, ezzel története ötödik bajnoki címét szerezte a Philadelphia Eagles. Az Eagles legutóbb 2017-ben volt bajnok, akkor a Tom Brady vezette New England Patriots ellen nyertek.

A két csapat két éve már játszott egymással a Super Bowlban, akkor egy végletekig kiélezett meccsen 38-35-re nyert a Chiefs. Az Eagles a konferenciadöntőben a Washington ellen viszonylag simán nyert, a Kansas City egy fokkal nehezebben, a Buffalo Bills-t legyőzve jutott el a döntőig. A nyomás inkább a címvédőn volt, ez lehetett volna ugyanis sorozatban harmadik bajnoki címük, ilyenre még soha nem volt példa.

Az előzetes elemzések nagyon szoros meccset jósoltak, a Chiefsnél a sztárirányító Patrick Mahomes ötödik Super Bowlján lépett pályára, míg a Philadelphia kulcsjátékosa idén az a Saquon Barkley volt, aki amellett, hogy liga történetének legtöbb yardját futotta, az év megmozdulását mutatta be az alapszakaszban:

A New Orleansben rendezett döntőre Donald Trump is elment, ezzel ő volt az első hivatalban lévő amerikai elnök, aki részt vett a Super Bowlon. A liga igyekezett is a kedvében járni, a célterület végén lévő „Legyen a rasszizmusnak vége” (End Racism) feliratot lecserélték a „Válaszd a szerelmet” (Choose Love) szlogenre.

Első félidő: a Chiefs totális leolvadása

Az Eagles kezdte az 59. nagydöntőt, de az első két jó játék után egy büntetés miatt el kellett rúgniuk a labdát. Jöhetett a Chiefs, de ők sem indítottak jól, puntoltak. A második támadás már jobban sikerült a Philadelphiának, Dotson elkapásával egy yardra kerültek a touchdowntól, ez pedig egyet jelentett: jött a tush push, vagyis az irányítót hátulról konkrétan belökték a célterületre, 0-7.

Egy újabb eredménytelen kansasi támadás következett, Mahomeséknak komoly problémát okozott a ligaelit védelem feltörése, a helyszínen - a közvetítés alapján - többségben lévő Philadelphia drukkerek örömére. Az Eagles a futásokkal szenvedett, és az sem segített, hogy a második negyed első játékában az irányító, Jalen Hurts csúnyán eladta a labdát. Nem büntették meg a hibát, harmadik támadásra sem sikerült első kísérletet szereznie a Chiefsnek.

Az Eagles eljutott viszont a 25 yardos vonalig, ahol negyedik kísérletre nem mentek neki, inkább egy mezőnygóllal (0-10) növelték az előnyüket. A Philly védelme folytatta az elképesztő teljesítményét, kétszer levitték Mahomest, majd harmadikra Cooper DeJean ellopta a passzt, sőt, vissza is vitte touchdownra, 0-17. A 22 éves DeJean lett az első játékos az NFL történetében, aki a születésnapján touchdownt szerzett.

Megint jöhetett a Chiefs, de továbbra sem találták a ritmust, a védelem meg extázisban játszott. Az eredmény: újabb punt, első kísérlet nélkül. Úgy tűnt, a félidő vége előtt a Chiefs védelme összeszedi magát, bemutattak jó játékokat, de egy felesleges büntetés után újabb lehetőségeket kapott az Eagles. Nem tudtak élni vele, puntoltak.

A Chiefs ahelyett, hogy legalább egy mezőnygóllal pontokat szereztek volna, inkább folytatták a leolvadást, Mahomes másodszor is eladta a labdát. Cserébe AJ Brown elkapásával három labdabirtoklásnyira növelte az előnyt az Eagles, 0-24. Volt még egy kansasi támadás, elejetett labda és punt, a szegény embert még az ág is húzza klasszikus esete.

photo_camera Patrick Mahomes Fotó: JAMIE SQUIRE/Getty Images via AFP

A félidőt legjobban leíró statisztika: a Kansas City két negyed alatt egyetlen egy első kísérletet és 23 yardot szerzett, az Eagles összesen 1,2 yardot engedett játékonként.

Félidei show: korrekt hiphop és Samuel L. Jackson

Idén a rapper Kendrick Lamar adott rövid koncertet a félidőben. Lamar az egyik legnagyobb név jelenleg a zeneiparban - talán a nézőtéren ülő Taylor Swift és Beyoncé mondható nagyobbnak -, a Not Like Us című slágere öt Grammy-díjat is nyert idén.

photo_camera Kendrick Lamar Fotó: JAMIE SQUIRE/Getty Images via AFP

A közel 20 perces, korrekt hiphop-koncertben vendégszerepelt - az Egyesült Államokat megtestesítő Uncle Samnek öltözött - Samuel L. Jackson, a teniszlegenda Serena Williams és az énekes SZA is.

Második félidő: magabiztos Eagles

A Chiefs kezdte a harmadik negyedet, minden ott folytatódott, ahol abbahagyták a felek. Pár reménykeltő támadójáték után jött az Eagles-védelem, és ismét puntra kényszerítették az ellenfelet.

A Philadelphia pedig nem vette le a lábát a gázpedálról, Jalen Hurts is feljebb kapcsolt, több nagy futással indította az Eagles félidejét. Jól menedzselték az időt és egy mezőnygóllal 0-27-re módosították az állást.

photo_camera Jalen Hurts Fotó: PATRICK SMITH/Getty Images via AFP

Mahomes próbálkozott, menekült és szerzett egy első kísérletet, vagyis szerzett volna, de egy újabb büntetés miatt érvénytelenítették a játékot. Negyedik és négy yardos szituációnál nekiment a Chiefs, sikertelenül, nem túlzás azt állítani, hogy a mérkőzés a harmadik negyed vége előtt 2 perc 47 másodperccel eldőlt, csak a különbség volt a kérdés.

Azt pedig az Eagles még tovább növelte: rögtön az első játékban Hurts megindított egy nagy labdát, DeVanto Smith a védőjét megverve simán elkapta azt. Az állás: 0-34.

A pontszerzés azért csak összejött a címvédőnek, Xavier Worthy két nagy elkapásával 6-34-re szépítettek.

Az Eagles egy több mint 5 perces támadás alatt lőtt egy mezőnygólt (6-37), majd a védelem kiharcolt egy fumblet is, amit ismét mezőnygóllal büntettek (6-40). A végeredményt (22-40) Hopkins és Worthy elkapott touchdownja állította be, teljesen megérdemelten lett bajnok az Eagles.