Magyar Péter újra a Partizánon

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás az évfordulóra időzítve arról posztolt, "Brüsszel egy éve indította legújabb projektjét, támadását Magyarország ellen, Brüsszel Pétert."

Menczer egy olyan interjúrészletet posztolt ki, amiben arról beszélt, Magyar soha senkinek nem segített, a Diákhitel Központból a "sajátjainak tolta ki a lóvét", vezetőként nem csinált semmit, ezért meg kellett volna szabadulni tőle.

Azzal folytatta, a Fidesz egy nagy közösség, "sajnos óhatatlan, hogy néhány szarházi is bekeveredik közénk. Én abban bízom, hogy kevés ilyen van, és a feladata a közösségemnek az, hogy ezeket lökjük is ki magunktól. Nekem meg szóvivőként feladatom az, hogy az ilyenekkel szemben a közösségemet megvédjem, és meg is fogom tenni."