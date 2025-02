Magyarország nem nevezi át a Mexikói-öblöt

Bár Donald Trump kezdeményezésére az Egyesült Államokban átnevezték a Mexikói-öblöt Amerikai-öbölre, Magyarország nem nevezi át hivatalosan, az illetékes szervezethez ilyen kérés nem érkezett, így nem foglalkoztak az üggyel – ezt válaszolta a Telex megkeresésére a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.

A Google térképén pedig a továbbiakban a magyarországi felhasználók a Mexikói-öböl (Amerikai-öböl) elnevezést láthatják majd, ahogy angolul is a Gulf of Mexico (Gulf of America) elnevezés olvasható a térképen.