Már tíz ember megölésével gyanúsítanak egy berlini orvost

Már legkevesebb tíz ember megölésével gyanúsítják a német hatóságok azt a palliatív ellátást végző berlini orvost, akit tavaly augusztusban tartóztattak le, akkor még négy idős beteg megölésének gyanújával - közölték kedden a nyomozók. Az MTI beszámolója szerint a 40 éves orvos gyógyíthatatlan betegek fájdalomcsökkentésére összpontosító ápolószolgálatnál dolgozott. A nyomozás eredménye szerint a gyilkosságok 2021 szeptembere és 2024 nyara között történtek.

A gyanúsított öt esetben az áldozatok lakásainak felgyújtásával próbálta eltüntetni a rá utaló bizonyítékokat.

Az orvost először tavaly nyáron gyanúsították meg négy beteg megölésével. A nyomozók novemberben olyan bizonyítékokat találtak, amelyek arra utalnak, hogy megölt még négy beteget, majd kedden közölték, hogy további két beteg meggyilkolásával is gyanúsítják. A rendőrség és az ügyészség közlése szerint a most nyilvánosságra hozott két gyilkosságra úgy derítettek fényt, hogy átvizsgálták a betegek aktáit, illetve igazságügyi orvosszakértői vizsgálatokat hajtottak végre, holttestek exhumálását is beleértve. Az egyik áldozat egy 25 éves nő volt, akinek a gyanú szerint az orvos különböző kábítószerek halálos keverékét adta be 2021 szeptemberében a páciens berlini lakásán azzal a szándékkal, hogy megölje. A másik áldozata egy 57 éves nő volt, akinek tavaly júniusban - szintén Berlinben lévő lakásán -, adott be halált okozó gyógyszerkeveréket. Az ügyészség és a rendőrség közös közleményükben úgy vélekedtek, hogy a gyanúsított pusztán a gyilkosság iránt érzett vágyától vezérelve ölte meg áldozatait. A keddi közleményben a hatóságok arra kérték az orvos volt kollégáit és az ellátásban részesültek hozzátartozóit, hogy közülük azok, akik még nem léptek kapcsolatba a bűnüldöző szervekkel, de gyanúsnak tartják betegeik, hozzátartozóik halálát, mielőbb forduljanak a rendőrséghez.