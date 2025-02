Ez itt a pokol, uraim!

„Nem is tudom, mit mondjak nektek.” (Al Pacino)

FORDULATOK

Kivételes történés a NER 15. évében: a MOME-n győzött a hallgatói forradalom, lemondott a rektor és a helyettesei is, miután Koós Pál 27-3-ra bukta el a saját maga által kezdeményezett bizalmi szavazást.

photo_camera A MOME rendkívüli szenátusi ülése, ahol Koós Pál rektor megbukott a saját maga ellen kért bizalmatlansági szavazáson. Fotó: MOME FRONT

Győztek a tiltakozók, a rendőrség beismerte, hogy hibázott a megölt japán nő ügyében, az elmúlt egy évben elutasított feljelentéseket újra átnézik, összesen hat ember ellen indult fegyelmi.

Magyar Péter és Gulyás Márton csörtéjévé alakult az évfordulós interjú.

BELFÖLD

Lázár János közölte, hogy a Rákosrendezővel kapcsolatos összes kormányzati kérdés az ő hatásköre alá kerül, de Karácsony Gergely szerint a miniszter láthatóan nem olvasta el az adásvételi szerződést.

photo_camera Lázár János sajtótájékoztatója 2025. január 8-án. Fotó: Kristóf Balázs/444

Orbán Viktor fogadja Alice Weidelt, a német AfD társelnökét, ez pedig még fél éve is elképzelhetetlen volt.

Don Corleone és XIV. Lajos is szóba került a Nézőpont Intézet „Fake news a világsajtóban, Brüsszeli források – Magyar szócsövek” című kutatásának bemutatóján: a Transparency International korrupcióérzékelési indexe és az amerikai belügyekbe való bele nem szólás kicsit elvitte ugyan a hangsúlyt, de a világ legbonyolultabb diáján a Nézőpont leleplezte a nemzetközi hálózatok működését.

GAZDASÁG

Repülőrajtot vett az infláció: januárban 5,5%-kal nőttek az árak, az élelmiszerek 6%-kal drágultak. „Kedvezőtlen és kellemetlen meglepetés, rendkívüli adat” – reagáltak az elemzők a vártnál sokkal magasabb januári inflációra, ami ismét a legmagasabb Európában. Nagy Márton talán egy picit korán hirdetett győzelmet az infláció fölött.

photo_camera Fotó: Maksym Kapliuk/Getty Images

A kormány túltolta az idénymunka szigorítását, a munkaadók szerint lehetetlen helyzetbe hozták őket: a közterhek 62 százalékkal nőttek egy év alatt, és más ponton is szigorítottak a HVG szerint senkivel nem egyeztetett rendeletben.

Néhány városban megugrottak a képviselői tiszteletdíjak, Pécsen például ötször annyit költenek erre, mint korábban.

Márciustól nincs szülészet Mezőtúron, mert mindkét szakorvos nyugdíjba megy.

Exkluzív klubja mellé költözött Tiborcz István.

TRUMPIZMUS

Trump azt javasolta, „szabaduljon el a pokol”, ha a Hamász nem adja vissza a túszokat, és belengette azt is, hogy visszatartja a Jordániának és Egyiptomnak adott segélyeket, ha nem fogadják be a Gázából áttelepített palesztin menekülteket. Benjamin Netanjahu a tűzszünet befejezésével fenyeget. (Egyébként több okból is valószerűtlen Trumpék sztorija az 50 millió dolláros gázai óvszercsomagról.)

photo_camera Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Elon Musknál jóval kisebb figyelem jut rá, de nagyon fontos szerepet kapott Trumptól a Project 2025 egyik vezető szerzője, Russell Vought, aki az állam visszanyesését ígérve első lépésként a Wall Streetnek tett óriási szívességet az amerikai állampolgárokkal szemben.

Elon Musk közel 100 milliárd dollárért megvenné a ChatGPT-t fejlesztő céget.

Trump aláírta a rendeletet, ami visszahozza a műanyag szívószálat.

OROSZ–UKRÁN HÁBORÚ

Amerika felfüggeszti az orosz–ukrán béketerv előkészítését, előbb még az európai NATO-szövetségeseikkel egyeztetnek róla, így azt a februári müncheni konferencián még nem is mutatják be. Trump azt szeretné, ha az európaiak még több amerikai fegyvert vennének Ukrajnának, ami szerinte „egy napon orosz lehet”, de „az is lehet, hogy nem”, illetve elmondta, hogy az amerikai segélyekért cserébe Ukrajnától ritkaföldfémeket akar. Volodimir Zelenszkij szerint Európa nem tudja garantálni Ukrajna biztonságát az USA nélkül.

photo_camera Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Lengyel légtérbe tévedt egy orosz katonai repülőgép.

Észak-Koreában lábadoznak az Ukrajnában megsebesült oroszok, az elesett katonák gyerekei is ott táboroztak.

Szijjártó Péter: Ukrajna helyett a libanoni hadsereget támogatjuk.

KÜLFÖLD

A Politico hírlevele szerint Kína gyorsan átveheti a USAID helyét a fejlődő térségekben, ami jelentősen befolyásolhatja a a globális versenyt.