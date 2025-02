Karácsony Gergely: Az állam szemete van Rákosrendezőn, vigyük a Karmelitához?

Budapest főpolgármestere legújabb Facebook-bejegyzésében arról elmélkedik, mi legyen a Rákosrendezőn felhalmozódott szemét sorsa. A hatályos jogszabályok világosak: a szennyező fizet, övé a felelősség, a törvény pedig kimondja: „a hulladék eredeti tulajdonosa és az átvevő birtokos egyetemlegesen felelős a hulladék kezelésért.”

„A területen található alighanem a legnagyobb szemétkupac, a leégett Budapest Sportcsarnok törmeléke, amit a kormány még 1999-ben jó ötletnek tartott Rákosrendezőn letenni. Történetesen akkor ugyanaz volt a miniszterelnök, mint most. Azóta se nyúltak hozzá” – írja Karácsony Gergely.

Vagyis szerinte a szemét tulajdonosa az állam, az átvevő birtokos is az állam.

„Ez az állam szemete. Ők nem szedték össze, mi össze fogjuk szedni. De hova vigyük? Nyilván a tulajdonosnak kell átadni, ez következik a törvényből. Hol történne meg ez az átadás? Vigyük föl a Karmelitához? Tegyük az építésügyi minisztérium elé? Jó nagy kupac lesz” – írja a főpolgármester.

Bejegyzésében kitér még arra is, hogy száz számra érkeznek a felajánlások, jelentkezések a titkárságára és sokan mennének segíteni a takarításban is. Utóbbi viszont nem lesz kis feladat, ezért „jól jön majd a segítség, meg fogjuk találni a módját, hogy aki akar, részt vehessen a közösségi akcióban. Lehet miniszter vagy fővárosi Fidesz-frakcióvezető is akár.”