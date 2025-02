Kreml: Az amerikaiak Marc Fogelért cserébe elengedtek egy orosz állampolgárt

Donald Trump üdvözölte Marc Fogel amerikai tanárt, miután kiengedték az oroszországi börtönből, és az amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin „nem sokat” kapott cserébe. Trump közölte, hogy a nap folyamán egy másik, meg nem nevezett fogvatartottat is kiszabadítanak.

A 63 éves volt diplomata, Marc Fogel kedden késő este landolt a Washington DC mellett fekvő Andrews egyesített támaszponton, mielőtt a Fehér Házba utazott volna.

A Kreml kezdetben nem kommentálta a történteket, de azóta közölte, hogy az alku részeként szabadon engednek egy orosz állampolgárt az USA-ban, és napokon bleül hazatér.

Trump, aki Fogel mellett állt a Fehér Házban, azt mondta: „Számomra átkozottul jól néz ki.” Újságíróknak azt mondta, a szabadon bocsátás az oroszok „jóhiszeműségének” bizonyítéka, és ez „nagy és fontos része lehet” az ukrajnai orosz háború befejezésének. „Oroszország nagyon kedvesen bánt velünk. Tulajdonképpen remélem, hogy ez egy olyan kapcsolat kezdete, amiben véget vethetünk ennek a háborúnak, és emberek millióinak a gyilkolása szűnhet meg” – mondta.

photo_camera Donald Trump és Marc Fogel a Fehér Házban 2025. február 11-én. Fotó: AL DRAGO/Getty Images via AFP

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak azt mondta, bár az ilyen megállapodások bizalmat építenek az országok között, nem valószínű, hogy „fordulópontot” jelentenek a kapcsolatokban, és nem fogja megnevezni a csere részeként szabadon engedett oroszokat, amíg haza nem térnek.

Trump korábban azt mondta, az Oroszországgal kötött alku „nagyon tisztességes, nagyon észszerű” volt, és „holnap még valakit szabadon engednek, akiről tudni fogtok”.

„Úgy érzem magam, mintha én lennék most a legszerencsésebb ember a Földön. Egy középosztálybeli tanár vagyok, aki most egy álomvilágban él” – mondta Fogel. A nővére, Anne Fogel korábban azt mondta, a bátyját, akit 2021-ben vettek őrizetbe Oroszországban, múlt szerdán szállították el a rübinszki büntetőtelepről. A család tudta, hogy a szabadulása lehetséges, de azt is, hogy a tárgyalások „nagyon bizonytalanok”.

Fogelt 2021-ben tartóztatták le egy repülőtéren kannabisz illegális birtoklása miatt. Azzal vádolták, hogy kis mennyiségű orvosi marihuánát szállított, amit az USA-ban írtak fel neki, és 14 év börtönt kapott. Fogel ügyvédei köszönetet mondtak Trumpnak a tárgyaláson játszott szerepéért, és bírálták a Biden-kormányzat „bürokratikus tétlenségét”. „Trump elnök néhány hét alatt biztosította Marc szabadon bocsátását, és nem vesztegette az időt, amikor határozott lépéseket tett Marc hazahozatala érdekében” – közölték az ügyvédek.

Fogelt az amerikai kormány csak 2024 decemberében minősítette jogtalanul fogva tartottnak, pedig a büntetését 2022-ben kezdte el. A családja megpróbálta elérni, hogy Joe Biden korábbi elnök biztosítsa a szabadon bocsátását, és csalódottan vették tudomásul, hogy a 2022-es és 2024-es fogolycserékből kimaradt.

Brittney Griner amerikai kosárlabda-sztárt, akit 2022-ben hasonló vádakkal, kannabisz birtoklásáért tartóztattak le Oroszországban, 10 hónappal később Viktor Bout orosz fegyverkereskedőért cserébe szabadon engedték. Ezután a Biden-kormányzat tavaly további három amerikai szabadon bocsátását biztosította az Oroszország és a Nyugat közötti, a hidegháború óta legnagyobb fogolycsere keretében. A kiszabadult amerikaiak a Wall Street Journal riportere, Evan Gershkovich, az amerikai tengerészgyalogos veterán Paul Whelan és Alsu Kurmasheva orosz-amerikai rádiós újságíró voltak.

Anne Fogel akkoriban a BBC-nek azt mondta, „árulásnak” érezte, amikor megtudta, hogy testvére nem vett részt a fogolycserében, amit Biden „diplomáciai bravúrként” méltatott.

Legalább 10 amerikai továbbra is börtönben van Oroszországban. Köztük van Gordon Black, az amerikai hadsereg törzsőrmestere, aki Vlagyivosztokba repült, hogy meglátogassa barátnőjét, majd azzal vádolták, hogy meglopta őt, illetve Robert Woodland is, akit gyerekkorában Oroszországból fogadtak örökbe, és angol tanárként dolgozott, amikor kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt elítélték.

A pennsylvaniai Pittsburghből származó Marc Fogel a moszkvai Angol-Amerikai Iskolában dolgozott tanárként, de korábban diplomata volt az ottani amerikai nagykövetségen. A börtönben állítólag angolt tanított a rabtársainak.

Nem világos, hogy az USA elengedett-e valakit Fogelért cserébe, aki Steve Witkoffal, Trump közel-keleti különmegbízottjával repült vissza az Egyesült Államokba. Witkoff oroszországi útja évek óta az első, amit magas rangú amerikai tisztviselő tesz az országban. A legtöbb kapcsolat a nemzetek között az ukrajnai orosz invázió után szűnt meg. (BBC)