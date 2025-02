Rogán Antal ügyvéd barátja Száraz Istvánnak adta el a csodás panorámájú Hármashatár-hegyi ingatlant

Egyáltalán nem ritka jelenség, hogy nemcsak megszerzik a NER tagjai Budapest legértékesebb ingatlanjait, hanem azokat kézről kézre is adogatják. Ez történt nemrég az évtizedeken keresztül Udvarház Étteremként működő, pazar panorámájú Hármashatár-hegyi ingatlannal is. Az ingatlant birtokló cégből ugyanis négy hónappal a tulajdonrész megszerzése után kiszállt a Rogán Antal ügyvéd barátjához, Fintha-Nagy Ádámhoz köthető Dunai Fedélzet Zrt. Helyére egy másik, NER-hez jól bekötött személy érkezett, Száraz István, pontosabban az egyik hozzá köthető ingatlanalap.

A cégbíróságra benyújtott június 24-i taggyűlési jegyzőkönyv szerint a Dunai Fedélzet Zrt. úgy döntött, hogy a Hármashatárhegy Udvarház Kft.-ben meglévő, 88,8 milliós üzletrészét felosztja egy 36 milliós és egy 52,8 milliós részre. A kisebbik hányadot a Burano Ingatlanfejlesztő Ingatlanberuházó Alap vette meg, a nagyobbik pedig a Dunai Fedélzettel egy időben megjelent Crown Holdingé lett.

Az új tulajdonos Matolcsy Ádám barátjaként is ismert Száraz Istvánhoz köthető, az ingatlanalapot ugyanis az ő Quartz Befektetési Alapkezelője kezeli.

photo_camera Pazar kilátás nyílik a városra az épületből Fotó: Udvarház Étterem/Facebook

A tulajdonosváltás bejegyzése azonban nem ment zökkenőmentesen, hiszen annak ellenére, hogy már tavaly júniusban megszületett a döntés a Dunai Fedélzet kiszállásáról, a dokumentumokat csak augusztusban nyújtották be a cégbírósághoz, amely azonban egyből elutasította a kérelmet néhány hiányzó dokumentum és igazolás miatt. Ennek korrigálása után természetesen bejegyezték a tulajdonosváltást, azóta viszont megváltoztak a tulajdonosi hányadok is, hiszen mára már a Burano 75 százalékos minősített többségi befolyást szerzett annak ellenére, hogy tulajdonosi hányada mindössze 30 százalékos.

A másik tulajdonos, a Crown Holding egyébként az egyik leggazdagabb romániai magyar, Mudura Sándor tulajdonában álló cég.

Évtizedekig étteremként működött az épület

A Hármashatárhegyi Udvarház Kft. egyértelműen a telephelyként is bejegyzett Hármashatárhegyi úton lévő ingatlan miatt érdekes a NER számára. Az itt meglévő épület 2021-ig az Udvarház Étteremnek adott otthont, ám ekkor a tulajdonosok bezárták azt, és mint már tudjuk, végül eladták az egész céget.

A hármashatár-hegyi ingatlant bő 30 évvel ezelőtt az előző tulajdonos vitte be vagyonként a most kézről kézre járó kft.-be, így a cég megszerzésével lett az ingatlan tulajdonosa is előbb Fintha-Nagy Ádám, majd most Száraz István egyik ingatlanalapja.

photo_camera Egykor turistaházként funkcionált az épület Fotó: Fortepan

Az épület történelme egyébként messzire nyúlik vissza. A Wikipedia szerint a Budapesti Turista Egyesület már az 1890-es években tervezte turistaház építését a Hármashatár-hegyen, ezt végül a Budapest Sport Egyesület valósította meg 1926-ban. Az építkezést a főváros tanácsa két részletben 80 ezer pengővel támogatta, emellett száz-száz pesti és budai vállalkozó is segített pénz vagy építőanyagok biztosításával.

A csúcs alatt felhúzott terméskő épület csak a nevében volt menedékház, valójában vendéglői szolgáltatást nyújtott. A 150 fő befogadására alkalmas épület félkör alakú ebédlőjéből és teraszáról szép kilátás nyílt a városra. 1927-ben 16 ezer vendéget fogadott, majd miután megépült 1928-ban az ide vezető közút, és beindítottak egy vasárnapi buszjáratot, 1933-ban már 80 ezer vendéget fogadott a vendéglő.