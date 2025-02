A Jobbik önállóan indul a 2026-os országgyűlési választáson

A pártvezetés már megkezdte a jelöltek kiválasztását, önállóan indul a 2026-os országgyűlési választáson a Jobbik Magyarországért Mozgalom – mondta budapesti sajtótájékoztatóján Adorján Béla pártelnök csütörtökön.

A jándi táblabotrány után ismertté vált, majd jobbikos elnökké avanzsált Adorján röviden visszatekintett a múltba. „A Jobbik 2003-as megalakulása óta mozgalomként küzdött egy valódi rendszerváltásért. Az évek során a magyar belpolitika zűrzavaros vizein közösségünk egy olyan erős csatahajót épített, amely képes volt arra, hogy célkeresztbe vegye a hazug Gyurcsány-kormányt és politikáját, illetve az összes olyan politikai tényezőt, amely lehetővé tette, hogy egészen napjainkig kísértsen bennünket a múlt” – mondta Adorján.

2018-ban azonban az elnök szerint megakadt a korábbi sikeres lendület. „Az akkor már mérhetetlen mélységekbe zuhanó politikai kultúra az akkor szolgálatot teljesítő, parancsnoki hídon álló parancsnokunkat [Vona Gábort] rendkívüli mértékben megtörte” – mesélt Adorján, aki szerint az egykori elnök a sérülések miatt hagyott hátra minden eddigi eredményt a legénységgel együtt.

Adorján szerint ekkor kezdett el sodródni a hajójuk. A magára hagyott legénység kényszerűségből, „vagy egyszerűen tapasztalatlanságból tétova döntéseket hozott”. Ennek köszönhetően választották meg a „fékevesztett, tétova és a magyar néplelket kevésbé ismerő” elnököket. (Itt nem biztos, hogy időrendben sorolta fel az elnököket, mindenesetre a Jobbik élén Vona óta a következő követték egymást az elnök székben: Sneider Tamás, Jakab Péter és Gyöngyösi Márton.) Adorján szerint mindezek ellenére nem süllyedtek el (a párt 1 százalékot sem ért el a 2024-es Európai Parlamenti választásokon).

A politikus elmondta, hogy ő már a kezdetekkor ott volt a párt mellett, most pedig ott állhat a parancsnoki hídon. Az új vezetéssel „a célkeresztet ráfordítottuk azokra, akikre 2003-ban is ráfordítottuk ezt a célkeresztet” – mondta Adorján. „Minden eszközzel be akarjuk teljesíteni a valódi rendszerváltást” – mondta Adorján, aki célkeresztbe vette az Orbán-kormányt. (Mellesleg 2003-ban nem Orbán-kormány volt hatalmon, a Jobbik pedig leginkább a kisebbségeket vette célkeresztbe.)

A Jobbik mostani célkitűzései között szerepel a bérek értékének és a magyarok munkahelyének védelme, a közbiztonság szavatolása, a férfiak negyven évnyi munka utáni nyugdíjlehetőségének megteremtése, az emberek védelme a bankok túlerejétől. De kiállnak a választási törvény újraírása és a valós demokrácia kialakítása mellett.

Adorján elmondta, hogy az Orbán-kormányt nem kicsit, hanem nagyon le kell váltani.