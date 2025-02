A magyar ipar olyan pocsékul zárta az évet, hogy ezt már a németekre se lehet rákenni

Decemberben a magyar ipari kibocsátás 6,4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól – ez az úgynevezett munkanaphatástól megtisztított adat, amit az Eurostat is figyelembe vesz a nemzetközi összehasonlításokban –, ami a júliussal holtversenyben a legrosszabb havi eredmény volt tavaly. Ez részben azt eredményezte, hogy a magyar ipar kibocsátása az év végére a 2021-es havi átlag 93,9 százalékára esett, ami több mint négyéves mélypontot jelent: legutóbb a covid-járvány idején, 2020 júliusában volt ennél rosszabb (90,7 százalékos) ez a mutató.

Részben pedig ez már akkora visszaesés volt, amit nem lehet a magyar (gazdaság)politikusok újkori kedvenc fegyverével, a németekre mutogatással magyarázni. Az elmúlt években ugyanis rendszeresen hallottuk, hogy a magyar gazdaságnak pocsékul megy, de bezzeg a németnek egyenesen katasztrofálisan. Hogy a magyar recesszió azért van, mert német recesszió van, és a magyar ipart is a német ipar húzza le.

Mivel a két ország gazdasága között nagyon szorosak a kapcsolatok, természetesen van annak alapja, hogy ha a német gazdaságnak nem megy jól, akkor a magyarnak sem fog. Mostanra viszont már az látszik, hogy a magyar ipar tartósan gyatrább teljesítmény nyújt a németnél is: az Eurostat adatai szerint a tavalyi második félévben a hatból négy hónapban a magyar, és csak kettőben (október, november) volt nagyobb a német ipari visszaesés, mint a miénk. Decemberben már a 4 százalékos német mínusz több mint másfélszerese volt a magyar ipar visszaesése, ilyen arányú különbségre korábban egyszer sem volt példa.

Decemberre ráadásul olyan mélybe zuhant a magyar ipari kibocsátás, hogy azzal a harmadik legrosszabb helyet értük el az EU-ban, és a legrosszabbat a rendszerváltó közép-európai országok között. Mint az alábbi ábrán is látszik, csak az osztrák és az olasz ipar decemberi teljesítménye volt rosszabb a magyarnál, és a második legrosszabbul teljesítő bolgár ipar 3,9 visszaesésétől is jócskán elmaradtunk. Ráadásul a szomszéd országok közül a szlovák stagnálni, a horvát és a szlovén pedig már nőni is tudott decemberben – a magyar iparnak legutóbb pont egy éve, 2024 februárjában sikerült éves alapon növekedést produkálnia.