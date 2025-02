Nagy Márton szerint kaotikusak a főváros pénzügyei, Karácsony szurkol a miniszternek, hogy „legyen legalább egy fránya szám, amit eltalál”

Ma a részletes KSH-adatokból kiderült, hogy a magyar ipar tavaly decemberben 2020 őszi szintre zuhant vissza, és Európa harmadik legrosszabb teljesítményét produkálta. Ehhez egyetlen szava sem volt Nagy Márton gazdasági csúcsminiszternek, aki ellenben hétpontos Facebook-posztban ment neki a fővárosnak.

Nagy kaotikusnak nevezte a budapesti pénzügyeket, azt írta, hogy hiába a 300 milliárdos iparűzésiadó-bevétel, „csődközeli állapotba züllesztette a fővárost Budapest vezetése”. Szerinte mindenkinek, így a fővárosnak is kutya kötelessége kivenni a részét a vidék felzárkóztatásából – vagyis be kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulásnak becézett, a jómódúbb településeket sújtó extraadót. Már csak azért is így igazságos ez Nagy szerint, „hiszen a gazdagabb települések az elmúlt években több száz milliárd forintnyi támogatást kaptak beruházásaikhoz, fejlesztéseikhez”.

„Egy országgal együtt szurkolok önnek, hogy (...) legyen legalább egy fránya szám, egy darab előrejelzés, amit eltalál, sajnálattal kell megállapítanom, hogy ez Budapest kapcsán most sem sikerült” – írja csütörtök délután írt válaszában Karácsony Gergely. A főpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy nem az elvonás tényével, hanem annak mértékével van bajuk: „a szolidaritási hozzájárulásnak nevezett elvonás a bevezetésekor 2017-ben 27 milliárd, idén pedig már 360 milliárd lenne”.

Karácsony emellett idézett az Európai Tanács szakpolitikai jelentéséből, miszeint „a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi formájában nem kapcsolódik közvetlenül azokhoz az újraelosztási/kiegyenlítési intézkedésekhez, amelyekre a pénzügyileg gyengébb önkormányzatok jogosultak.” Ez szerinte azt jelenti, hogy a gazdagabb önkormányzatok pénzét valójában nem a szegényebbek megsegítésére fordítja a kormány, hanem az egész intézkedéssel csak „az önkormányzati rendszer legyalulása” a célja.