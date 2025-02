Tényleg AZT a trágáságot mondta Elon Musk X Æ A-Xii nevű kisfia Donald Trumpnak az Ovális Irodában?

2025. év eleji hangulata: Elon Musk elviszi a négyéves kisfiát biodíszletnek az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatóra, az orrát bányászó kisfiú suttog valamit az elnöknek, amit egyáltalán nem érteni, de komplett elméletek születnek arról, hogy az apja nevében tette a helyére a valójában bábelnökként funkcionáló Donald Trumpot.

Az internet ilyesmire hajlamos fele éppen azon pörög, hogy mit is mondhatott Elon Musk kisfia, X Æ A-Xii, az amerikai elnöknek kedden az Ovális Irodában, amiközben Donald Trump és az apukája éppen sajtótájékoztatót tartottak.

Az elnöki íróasztal mellett álló Musk az általa vezetett DOGE-projektről, vagyis az amerikai kormányzati kiadások radikális visszavágásáról értekezett, a biodíszletnek használt kisfia - aki néha mellette állt, néha pedig a nyakában ült - közben az orrát turkálta és párszor odasuttogott valamit a mellett ülő Trumpnak.

Hogy mit mondott, abból hallatszik ugyan valami a felvételeken, de igazából semmit sem érteni belőle és talán sohasem fog pontosan kiderülni, mi volt az, de szinte biztos, hogy valami teljesen ártatlan dolog. Ez lehet a magyar „hordót a szónoknak / hordót a zsidónak”-ügy amerikai változata.

Az abszolúte jellemző 2025. elejének hangulatára, hogy az amerikai közélet lelkes fogyasztói mikre tippelnek. A Musk- és Trump-utáló júzetek szerint a kis X egyszer állítólag azt mondja, hogy

„I want you to shut your mouth up"

vagyis hogy azt akarja, hogy Trump fogja be a száját, de egyesek odáig mennek, hogy a gyermek Trump fucking, vagyis kibaszott száját emlegeti. Erről a jelenetről itt nézhető/hallgatható meg videó. Vagy itt:

Ennek sok más mellett azért sincs semmi értelme, mert Trump eközben és ezelőtt egy szót sem szól, csak Musk apuka ad ki hangokat.

Az igazi Musk-gyűlölők lelki fülei a kisfiú egy másik megszólalását egyenesen úgy értették, hogy

„You are not the president, you need to go away."

Vagyis hogy „nem te vagy az elnök, menned kell.”

link Forrás

Aki ezt hallja ki belőle, az gyakran komplett eméletet állít fel arról, hogy a kisfiú csakis a magát az igazi elnöknek képzelő apukájától hallhatott otthon ilyesmiket.

A lelkes internetezők úgy találgatják, hogy mit mondhat a gyerek, mintha az AI-generált hangok világában ennek eleve lehetne bármi jelentősége. És ami egyeseknek egy Amerika-ellenes összesküvés leleplezése vagy egy ártalan gyerek marketingcélú felhasználása, az a trumpista Fox News verziójában persze két igazi Apa és egy aranyos kisgyerek cukiskodása: