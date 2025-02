Hogyan lehetett szabadlábon M. László, aki lefejezett egy gyereket és megpróbált megölni egy másikat?

Kedden mi is beszámoltunk arról, hogy egy 9 és egy 11 éves kislány megerőszakolása miatt csaptak le kommandósok egy 47 éves tápiószentmártoni férfira, aki egy fiú lefejezése, majd egy gyerek fojtogatása miatt is ült korábban börtönben.

M. László 17 éves volt, amikor az első bűncselekményt elkövette: brutális kegyetlenséggel lefejezett egy 12 éves fiút, akinek a holttestét aztán megpróbálta elrejteni 1995 novemberében. Leültették, majd 2004-ben feltételesen szabadlábra bocsátották. 2005-ben azonban újabb bűncselekményt követett el: megpróbált megölni egy fiút Dabason. Ismét leültették, 2022-ben pedig ismét kiszabadult, ezután követte el a harmadik bűncselekményt: megerőszakolt két kislányt, akiket az anyjuk bízott rá a férfira.

Az ügyészséget és Solt Ágnest, az Országos Kriminológiai Intézet kutatóját kérdeztük arról, hogy milyen feltételekkel szabadulhat valaki olyan súlyú bűncselekmény után, mint ami az első volt, miért szabadulhatott újra visszaesőként, egyáltalán mit tud tenni a büntetés-végrehajtás az ilyen ügyekben.

Az első bűncselekmény

A brutális gyilkosságról, amit M. László 17 évesen követett el, a korabeli sajtó is beszámolt. A Napló 1995. novemberi számában azt írták, a XX. kerületben a Gubacsi híd erzsébeti hídfőjénél találták meg a parton a 12 éves fiú lefejezett holttestét. Az elkövető ekkor még nem volt ismert.

M. Lászlót a Déli Hírlap 1996. januári számában említik először, ekkor vallotta be a novemberi gyilkosságot, ugyanis „a két ünnep között megtört”. Korábban azt állította, hogy egy idősebb férfi ölte meg a 12 éves fiút, ő pedig csak segített a testet eltüntetni, de az idősebb férfi alibijét aztán igazolták „a kártyapartnerei”.

M. László azt mondta, azért fejezte le a fiút, mert az korábban altatókat vett be és ebbe belehalt, ő pedig megijedt és így akarta eltüntetni a holttestet. A cikk ugyanakkor azt írta, hogy a szakértők szerint viszont élt még a fiú, amikor lefejezték.

A Fejér Megyei Hírlap 1996-os januári számában is azzal a címmel számoltak be, hogy a fiú még élt, amikor lefejezték. Ebben azt írták, hogy M. László módosította korábbi vallomását, ami immár úgy hangzott: a lakására invitálta a 12 éves fiút, aki barátja volt M. Lászlónak, és amíg ő a konyhában tartózkodott, a fiú egy tic-tac-os dobozból Dormicum nevű gyógyszert vett be és rosszul lett. M. László saját bevallása szerint ezután egy ruhaszárító kötélt szorított a fiú nyakára. Ezt állítólag azért tette, mert az hitte, a tablettáktól meghalt a fiú, és félt a felelősségre vonástól. Ezzel magyarázta a lefejezést és a holttest Dunába dobását is.