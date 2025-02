Horogkeresztúthoz érkezett Kanye és Bianca házassága

A bulvárlapok két nagyágyúja, a brit Daily Mail és az amerikai TMZ egybehangzóan állítják, hogy válik a bulváruniverzumot 2022. decembere óta uraló, rossz értelemben őrült házapár, Bianca Censori és Kanye „Ye” West.

photo_camera Ye-Kanye West és Censori február 2-án, a Grammy díjátadón. Fotó: FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP

A Daily Mail konkrét részleteket is tudni vél. Eszerint már meg is született volna a szóbeli megegyezés arról, hogy Censori 5 millió dollárral távozhat a 2022 decembere óta tartó házasságból. Egy Kanye-közeli forrás állítólag megerősítette nekik, hogy a pár tényleg szakított és pár napon belül intézni is kezdik a válás hivatalos jogi részét. A TMZ az ügyet közelről ismerő forrásra hivatkozva azt írja, hogy a feleség és a férj is válóperes ügyvédhez fordult.

Censori a brit bulvárlap tudomása szerint jelenleg a házaspár 35 millió dollárért vásárolt Los Angeles-i, Beverly Park North-i házában tartózkodik, míg Westről nem tudni biztosat, de azt tippelik, hogy Tokióban lehet. Az elmúlt év nagy részét ugyanis a japán fővárosban töltötte egy szállodában.

Feltűnő, hogy egyik lap sem említi, hogy melyikük kezdeményezte volna a válást. Az elmúlt két hétben olyan, még az ő mércéjükkel mérve is szélsőséges események történtek velük, hogy tippelni sem lehet, ki akarhatott szakítani.

12 nappal ezelőtt volt a Grammy-díjátadó, ahol a vörös szőnyegre érve West odaszólt a feleségének, hogy dobja le a bundáját és csináljon műsort. Ledobta, hogy kiderüljön, alatta tök meztelen. Vagyis visel pár átlátszó ruhadarabot, de totál pucérnak néz ki. A gálát Censori ebben az outfitben tolta aztán végig, miközben West állig feketébe volt öltözve.

A következő napokban a fél világ azt találgatta, hogy ez nőalázás, freak show, a női bátorság kifejezése, lájkvadászat vagy West „Yeezy” ruhamárkájának a reklámja volt-e.

Pár nappal később aztán olyan események történtek, amik arra utalnak, hogy talán az utóbbiról volt szó, vagyis Censori pucérkodása egy egészen extrém reklámkampány része lehetett. A Grammy-gálát követő pénteken West egy rakás, még tőle is extrémnek számító posztot rakott ki az X-re. Olyanokat, hogy

Náci vagyok.

Szeretem Hitlert.

Hitler aaaaannyira menő volt.

Vagy hogy

Rasszista vagyok, nem véletlenül léteznek a sztereotípiák, amik mind igazak.

Vasárnap jött a Super Bowl, ahol West méregdrágán tévés reklámidőt vásárolt, hogy a közönséget a yeezy.com cím alatt működő webáruházába terelje, ahol a meglepett fogyasztósereg egyetlen fajta eladó árucikket talált: egy fehér pólót, a mellkasi részén jókora fekete horogkereszttel.

photo_camera Ezt árulta, semmi mást.

Szóval nagyon úgy tűnt, hogy az elmúlt napok összes történése azt célozta, hogy Ye-Kanye minél több emberrel vetessen meg egy gyanúsan olcsó horogkeresztes pólót. Ez fizikailag azért nem sikerülhetett neki, mert a Shopify kereskedőplatform a weboldalt hamar leszedte a netről a náci emlékpóló miatt.

Hogy ez lett-e sok Censorinak vagy a világ/a felesége lett sok Westnek vagy egyik sem igaz és ez a válási sztori is csak konszenzusos lájkkurválkodás, médiahack és átverés, az pár napon belül vagy kiderül, vagy nem.