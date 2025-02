Kijev szerint orosz dróntámadás érte a csernobili atomerőművet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy csütörtök este egy orosz drón csapást mért a csernobili atomerőmű megsemmisült 4. blokkját védő betonszarkofágba, és komoly károkat okozott - írja a CNN. A keletkezett tüzet azóta megfékezték.

Az ukrán hatóságok később közölték, hogy a sugárzási szint nem emelkedett a térségben, és a normál határértéken belül maradt, ezt nemzetközi megfigyelők is folyamatosan monitorozzák a támadás óta.

Az egyetlen ország a világon, amely megtámad ilyen helyszíneket, megszállja az atomerőműveket, és tekintet nélkül a következményekre háborút folytat, az ma Oroszország. Ez terrorfenyegetés az egész világra nézve” - írta az X-en Zelenszkij.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT