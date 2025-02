Meg fogunk fagyni

„A szezon leghidegebb éjszakái elé nézünk” az Időkép előrejelzése szerint, sőt, mi több, azt írják, hogy „hétvégétől bekeményít a tél”, illetve hogy „a minimumok zuhanórepülésbe kezdenek”, és „nappal sem mérhetünk már mindenhol plusz fokot”.

Szombat hajnalban -7, -1 fok között alakulnak a minimumok, a fagyzugos völgyekben pedig -10 fok is lehet, de a jövő hét elején még ennél is hidegebbre számíthatunk, azt írják, hogy kedden, szerdán a fagyzugos, szélvédett, derült részeken akár -15 fok is lehet.

Havat viszont nem nagyon mondanak, az előrejelzések szerint hosszabb csapadékmentes időszak elé nézünk, enyhülés pedig a jövő hét második felében indulhat.