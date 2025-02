Trump nukleáris megállapodást kötne Oroszországgal és Kínával, hogy csökkentse a védelmi költségvetést

Donald Trump újra akarja indítani a nukleáris fegyverzetellenőrzésről szóló tárgyalásokat Oroszországgal és Kínával, az amerikai elnök sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy reményei szerint a három ország megállapodása egyben azt is jelenti majd, hogy felére tudják csökkenteni a védelmi költségvetéseiket - írja a Guardian.

Trump arról is beszélt, hogy sajnálja, hogy több száz milliárd dollárt fektettek be az ország nukleáris elrettentő erejének újjáépítésébe, és azt mondta, reméli, hogy elnyerheti az oroszok és Kína kötelezettségvállalását saját kiadásaik csökkentésére.

„Nincs okunk arra, hogy vadonatúj nukleáris fegyvereket építsünk. Már nagyon sok van” – mondta Trump. „Ötvenszer, százszor is elpusztíthatod a világot. És mi is új nukleáris fegyvereket építünk, meg ők is új nukleáris fegyvereket építenek.”