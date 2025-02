Van egy Rákosrendezőnél sokkal súlyosabb környezetkárosító időzített bomba: a volt Óbudai Gázgyár

Az egykori rákosrendezői teherpályaudvar területének kármentesítése miatt került ismét előtérbe a jóval szennyezettebb és a budapesti ivóvízbázist fenyegető volt Óbudai Gázgyár ügye.

Az MVM a kormány segítségével – a határidők utolsó pillanatos tologatásával – bújik ki a terület megtisztítására vonatkozó kötelezettsége alól.

A költségek akár a 30 milliárd forintot is elérhetik, a terület átvételére hosszú évek óta hiába váró Graphisoft Park közigazgatási pert indított.

A volt Óbudai Gázgyár ügyének feltárásában Simon Gergely, a Greenpeace szakértője volt a segítségünkre.

Rákosrendező miatt ismét előtérbe került az Óbudai Gázgyár ügye. A napokban egy városházi fórumon hangzott el, hogy az ottani szennyezés sokkal nagyobb problémát jelent a rákosrendezőinél, megoldása a több évtizedes mulasztásban lévő állam feladata lenne.

„Kármentesítési terület! Belépni veszélyes és tilos!” - áll egy kerítésre tett táblán az Újpesti vasúti híd tövében, a Duna partján. A kerítésen lévő kapu nyitva, így minden további nélkül be lehet menni a Dunával párhuzamos ösvényre, többen sétálnak is errefelé, arcukat sállal eltakaró graffitisekkel is találkozunk, van, aki meg a Dunát nézve ül a parton a metsző hidegben. Jobbra összegraffitizett fal zárja el az egykori gázgyár területét. Odabent néhány elhagyott épület, és hatalmas, 30-40 focipályányi, az elmúlt évtizedekben nőtt fákkal teli terület. Az orrunkat időnként olajszag csapja meg. Áll még az egykori gázgyár kikötőjének maradványa a Graphisoft park szomszédságában.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Túl jó helyen lévő ipari létesítmények

Budapest 1950-ig, a külső kerületek hozzácsatolásáig, a jelenleginél jóval kisebb volt. Az addigi városszéli ipari övezetek egyszer csak a város belső részére kerültek. Itt vannak, amiket szépen lassan körbeépítettek, és ezzel párhuzamosan eredeti rendeltetésüket is elveszítették. Jelenleg Budapest legnagyobb és legmélyebben szennyezett területei között van az egykori Óbudai Gázgyár, a Budapesti Vegyiművek Illatos úti telephelye vagy maga az egykori rákosrendezői teherpályaudvar.

Ahogy Budapest túlnőtt ezeken a területeken, úgy váltak ezek egyre feltűnőbb, a várost elcsúfító területekké. A nyugati nagyvárosokban, így Bécsben az ilyen egykori ipari létesítmények helyét regenerálták, lakóparkokat építettek, pihenőövezeteket alakítottak ki.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Kármentesítésre várva

Az Óbudai Gázgyárat 1913-ban alapították, mivel a rohamosan növekvő város meglévő gázgyárai már nem tudták kielégíteni a fűtőgáz iránti igényeket. A kőszenet uszályokon és vasúton szállították az óbudai Duna-partra, az Újpesti vasúti híd tövébe települt gyárba. A gyár a városi gázról földgázra való átállás miatt vált fölöslegessé, és már 1984-ben bezárt.

A terület rehabilitációja a rendszerváltás óta téma. A tulajdonos a Főgáz volt, majd a Fővárosi Önkormányzaté, 2008-ban pedig a Graphisoft Parké lett. A tervek szerint másfélszeresére bővítenék a már meglévő területüket, csakhogy előbb kármentesíteni kellene. A kármentesítésért a Fővárosi Gázművek utódja, az állami MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. felel.

Az ügy sürgető lenne. A területen közel 200 ezer tonna gázmasszával szennyezett föld található, amiből rákkeltő, mérgező anyagok szivárognak a Dunába. Ez alacsony vízállás esetén látható, 2018-ban és 2023-ban különösen feltűnő volt.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Tologatott határidők

Közben átellenben, a közeli Óbudai-szigeten kutyák fürödnek a Dunában, a Sziget Fesztivál idején pedig itt van a strand, kajakosok, kenusok, evezősök jönnek-mennek a part mentén.