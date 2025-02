7 ember, akiknek Magyar Péter azt üzente: tudja, mit tettek, és nem felejt

Szombati beszédében többször beszélt tettesekről és tettestársakról Magyar Péter, például arról, hogy „Orbán és háromezer tettestársa vígan él a nemzeti együttbűnözés rendszeréből”. Később eljutott a beszédében egy olyan részhez, amikor nevesítette a NER számos ismert, ikonikus nevét – de mellettük kevésbé ismert szereplőket, háttérembereket is felsorolt. Idézem a beszédnek ezt a részét:

„Tiborczok, Garancsik, Mészárosok, Szíjj Lászlók. Azok, akik Magyarország érdekeit feláldozták a saját gazdasági érdekeikért. Akik a saját zsebükbe tömték a közös jövőnket. Szijjártók, kaszinóhuszárok, Lázárok és Orbán Balázsok. És akiket sokan nem ismertek, pedig nem ártana: Benkő Szilárd, Szijjártó mindenese, Keszthelyi Erik, aki a teljes biztosítási piacot uralja Mészáros Lőrinc nevében, vagy Szeivolt István, Tiborcz István építőmestere, Kis-Szölgyémi Ferenc, a B+N Referencia vezetője, aki az Orbán-rendszer takarítója, minden kórház tisztántartója, Balázs Attila gyergyói NER-huszár, a több százmilliárdos zuglói csodairodaház építtetője, vagy Vörös József, Mészáros ügyvédje, vagy épp Kertész Balázs, Rogán bizalmasa.”

A felsorolást azzal folytatta, nekik címezve:

„Tudjuk, kik vagytok, és tudjuk, hogy mit tettetek, és nem felejtünk.”

De tényleg, kik is ők? Valamennyien a NER háttéremberei közé sorolhatók, ketten közülük – Vörös, Kertész – ügyvédek, négyen szerepeltek a leggazdagabb magyarok százas toplistáján – Balázs Attila, Szeivolt István, Kis-Szölgyémi, Keszthelyi Erik –, bár különböző gazdasági ágazatokból, míg a hetedik, Benkő Szilárd, akinek bár szintén van szép számmal üzleti érdekeltsége, leginkább Szijjártó Péter külügyminiszter bizalmasaként és egykori futsalos csapattársaként ismert. Összeszedtük, abban a sorrendben, ahogy Magyar említette őket, hogy mi az, amit a nyilvánosan megjelent információk szerint tudni lehet róluk.

Benkő Szilárd

Az eredetileg hangszerkészítő végzettségű, 1978-ben született férfi három szezonon keresztül, 2014-ig játszott a Dunakeszi Kinizsi futsalcsapatában. Ott, ahol Szijjártó Péter külügyminiszter 2011-2016 között volt igazolt játékos. Benkőnek a politikai karrierje is nagyjából eddig kötődött Szijjártóhoz. Éveken át volt a miniszter legközelebbi munkatársa, 2015-ben, amikor távozott a minisztériumból, már kvázi kabinetfőnöke.

De a távollét olyan volt, mint Szécsi Pálnál a szél: a nagy tüzeket fellobbantotta. Benkő, miközben az üzleti karrierjét építette – közvetlenül tizenkét cégben volt benne tulajdonosként, illetve cégjegyzésre jogosult vezetőként – a politikától sem távolodott el. A 2018-as választási kampány idején több, a külügyhöz köthető személlyel együtt egy plakátrongáló csapat tagjaként akciózva próbálta segíteni a Fidesz kampányát.

Két évvel később, 2020-ban egyik cége 280 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyik háttérintézményétől. 2020-ban készült az a fotónk is, amin Benkő Szilárd a külügyminiszterrel együtt utazott a Lady MRD nevű luxusjacht fedélzetén.

photo_camera Benkő Szilárd Fotó: Németh Dániel/444

Legutóbb tavaly augusztusban került be a hírekbe, amikor a BMW debreceni gyárépítése körül is jutott neki, illetve Verbau nevű vállalkozásának némi munka (a Verbau egyébként 2022-ben került a tulajdonába, és egy állami támogatással megvalósuló kecskeméti gyár építésében is részt vettek).

Keszthelyi Erik