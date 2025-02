Orbán Tucker Carlsonnak: Az oroszok mindig tartották a szavukat, a történelmet meg hagyjuk a történészekre

Trump óta hirtelen mindenki mindenről mást gondol.

Aki a nemzete érdekeit tartja szem előtt, azt fasisztának nézik.

Az Európai Uniónak nincs jövőképe, ha nem változtat, szétesik.

Az oroszok győzelemre állnak, a békét egy bővebb csomaggal lehet csak elhozni.

Ukrajna részéről ennyi ideig ellenállni egy ekkora hatalomnak hősies és történelmi tett.

„Komoly emberek. Az erős emberek békét csinálnak, a gyengék háborút. Ilyen egyszerű.”

Nagyközönség előtt adott Dubajban interjút Orbán Viktor Tucker Carlsonnak a World Government Summit nemzetközi konferencián a héten. Carlson, a Fox News egykori műsorvezetője azután került le a képernyőről, hogy a Fox 787 millió dollárt fizetett azért, hogy elkerülje története legkínosabb perét.

Nem ez az első alkalom, hogy a trumpista műsorvezető beszélt Orbán Viktorral, de interjúzott már Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is, és két éve a Millenárison is beszédet mondott az MCC rendezvényén.

Jött Trump

„Liberális ellenszélben dolgoztunk tizenöt éven keresztül: megállítottuk a migrációt, megvédtük a tradicionális értékeket, tiszteletben tartottuk a vallást, nem csatlakoztunk a Green Dealhez, alacsonyan tartottuk az adókat. Hősök voltunk. De most szerencsétlenségünkre jött Donald Trump, és átvett mindent, mi meg ülünk, és próbáljuk követni” – mondta Orbán Viktor Dubajban, amin Tucker jót nevetett.

A magyar miniszterelnök szerint az elmúlt tizenöt évben Brüsszel és Amerika csizmája is a Magyarország mellkasára nehezedett, de Donald Trump megválasztásával már csak az európai nyomást lehet érezni. „Még boldogabbak leszünk, amikor lesöpörjük a brüsszeli bürokratákat, és lekerül a másik csizma is. Ez a terv” – mondta Orbán.

Őrült ideológiák

Tucker gyorsan rátért a USAID-féle támogatásokra, amelyekről szerinte bebizonyosodott, hogy azért érkeztek magyar szervezetekhez, hogy véget vessenek a demokráciának. Orbán szerint az a baj, hogy a USAID amerikai adófizetői pénzeket felhasználva terjesztette az ideológiáit és esküdött össze országunk szuverenitása ellen.

Orbán szerint így működik a liberális mélyállam, amiről kiderült, hogy nem összeesküvés. Felháborítóbbnak tartja, hogy szerinte Brüsszel az európai adófizetői pénzekből olyan szervezeteket támogat, amelyek szerinte az ő megbuktatásán dolgoznak. Arról, hogy a USAID egyébként mennyi humanitárius ügyet és milyen folyamatban lévő orvosi kutatásokat pénzelt Orbán nem szólt, ahogy arról sem, hogy magyar állam által indítványozott program is kapott pénzt az ügynökségtől.

Hogy miért terjesztik ezeket a Carlson szerint mérgező ideológiákat? „Ne legyünk naivak. Az egyik motiváló erő mindig a pénz. Az amerikai demokraták azt gondolták, úgy tudnak üzletelni, ha leváltják a szuverenitáspárti erőket, és könnyebben tudnak pénzt csinálni a spekulánsok” – mondta Orbán, aki szerint azt is figyelembe kell venni, hogy a balosok olyan dolgokat gondolnak, amik „számunkra őrültnek hangzanak”.

„Fasiszta vagyok”

Hogy miért csak a nyugati társadalmakra erőltetik rá a bevándorlást? Orbán szerint azért, mert Európában mindig is voltak olyan közösségek, amelyek megvetették a saját civilizációjukat, és a múlt eltörlésével akarták jobbá tenni Európát. „Ez egy kommunista idea. Néha szégyellik, hogy egy nemzethez tartoznak, mert azt gondolják, hogy a nemzet rossz dolog.” Orbán szerint ezért ha valaki azt gondolja, a nemzet jó dolog, amelyért dolgozni kell, akkor azt nácinak, vagy szélsőjobboldalinak bélyegzik.

„Szerintük fasiszta vagyok. Egy középkorú, feudalisztikus keresztényradikális, aki a béke mellett érvel. Abszurd.”

„Intellektuálisan liberális diktatúrában élünk, de politikailag még mindig demokráciákban. A közvélemény még számít, úgyhogy van egy problémánk a bevándorlással kapcsolatban” – mondta Orbán, aki szerint a jelenlegi elit nem hajlandó megérteni és elfogadni a köz egyértelmű akaratát. A köz Orbán szerint a migrációs válság kezdetén még inkább a bevándorlók mellett állt, mostanra azonban ez megváltozott, mert a bevándorlókkal együtt megjelent a terrorizmus, „ami nem volt része a nyugati életnek”. Orbán szerint a Nyugat egyfajta anarchikus közélet felé halad.

„Donald Trump reményeim szerint meg fogja változtatni a világpolitikát. Már most is jelentős változásokat ért el a Nyugat politikai gondolkozásában: korábban azt mondták, a bevándorlás jó, ellenállni neki rossz. Most meg az ellentétét gondolják” – mondta Orbán, aki szerint Európában az elmúlt három évben úgy vélték, „a háború jó, a béke rossz. Ez most teljesen megváltozott.”

Széteső Európa

Orbán szerint az európai gazdaság azért van bajba, mert a német gazdaság rosszul teljesít. Ennek az az oka, hogy a németek az olcsó orosz energiára alapoztak, amitől a szankciókkal elvágták magukat. Mindeközben Orbán szerint nincs alternatív terv az Unióban. „Folyik a napi munka, de nincs igazi stratégia, hogy mi lesz az EU jövőjével. Ez az oka annak, hogy Kína, az Egyesült Államok jobb helyzetben van mint mi. Vezetőség, ötletek és víziók hiánya.”

„Az én dolgom, hogy megvédjem az országom szuverenitását és esélyeit. Szóval próbálom megtalálni a módját, hogyan lehet jó kapcsolatunk az Egyesült Államokkal, hogy legyenek megállapodásaink, és olyan gazdaságpolitikát alakítsunk ki, ami sikeressé teszi Magyarországot, ha van EU, ha nincs” – mondta.

Orbán szerint Európának az a problémája, hogy bürokraták vezetik, akik nehéz időkben képtelenek a politikai döntések meghozatalára. Márpedig az EU-nak ki kéne állnia önmagáért, és elő kéne állnia egy ajánlattal, különben csak jönnek a Trump-féle vámok, amik nem tesznek jót a blokknak.

„Az a baj, hogy nincs több mint 3-4 évünk, és ha nem csinálunk valami drámaian mást, az Európai Unió szét fog esni.”

Tartják a szavukat

Orbán szerint az EU rosszul tette, amikor harcba kezdett azokkal az országokkal, amelyekkel üzletelt. Elmondta, hogy Közép-Európában pont ellenkezőleg cselekedtek: jó kapcsolatokat építettek ki az új amerikai kormánnyal, az Európába érkező kínai befektetések 44 százaléka Magyarországra érkezett, és fenntartották a kapcsolatot az oroszokkal.

„Nem vagyok Putyin-párti ember, Magyarország-párti fazon vagyok. A munkám, hogy szolgáljam a népemet. Van néhány emlékünk az oroszokkal, nem voltak mézeshetek” – mondta Orbán, amikor Carlson arról kérdezte, hogy mit szól ahhoz, hogy sokan Putyin bábjaként emlegetik.

Orbán elmondta, hogy mikor 2010-ben megválasztották miniszterelnöknek, úgy döntött, hogy bármi is volt „a két nép történelme, azt hagyjuk a történészekre, és találjuk meg az értelmes együttműködés módját. És megtaláltuk, jó volt, az oroszok mindig tartották a szavukat. Ha megegyeztünk valamiről Putyinnal, az úgy volt.” Orbán szerint éppen ezért ő nem áll olyan negatívan az oroszokhoz, mint a Nyugat.

photo_camera Vlagyimir Putyin Budapesten

A háborúval kapcsolatban azt mondta, az nem Ukrajnáról szól, hanem a NATO bővítésének megakadályozásáról. Orbán ezután előadta az orosz narratívát, miszerint az oroszoknak azért kellett lerohanniuk egy szuverén országot, mert az úgy döntött, hogy csatlakozna a NATO-hoz.

Afganisztán az EU-ban

Orbán szerint az EU sok pénzt veszít a háborúval, közben Ukrajnát elhagyták az ukránok, az ország negyedét elfoglalták az oroszok, az ipar pedig teljesen lepusztult. „Tragédia. Ha Trump elnök nem képes megoldást találni, a háború könnyen az Európai Unió Afganisztánjává válhat. Végtelen, kiúttalan háborúvá” – mondta Orbán.

A miniszterelnök szerint nehéz lesz úgy rávenni az oroszokat a békére, hogy közben győzelemre állnak. „Ha a megoldást direktbe az orosz–ukrán háború megoldásában keresed, nem találsz megoldást. Egy nagyobb kosár kellene, amiben Oroszország reintegrációját, a nemzetközi biztonsági rend kialakítását és a gazdasági együttműködést is megtaláljuk” – mondta Orbán.

photo_camera Orbán és Zelenszkij Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Carlson az ukrán elnökről, Volodimir Zelenszkijről is kérdezte Orbánt. „Úgy döntöttek, hogy háborúba mennek, hogy megvédjék a saját területüket, a saját jogaikat, hogy csatlakozzanak a NATO-hoz, hogy a Nyugat részei legyenek. Több százezer életet vesztettek, és hősiesen harcolnak. Ezért óvatos vagyok, hogy bármilyen kritikai megjegyzést tegyek az elnökre” – válaszolt Orbán, aki szerint ennyi ideig ellenállni Oroszországnak hősies és történelmi tett.

A ráivás szakaszában

Orbán szerint az ukránok félreértették a Nyugat szándékait: „Azt gondolták, hogy a Nyugat örökké támogatni fogja őket, ezért a viselkedésük nem volt egészen normális. Ha bajban vagy, és segítségre van szükséged, nem abban a hangnemben szólalsz meg, ahogy velünk kommunikálnak.”

Mikor Carlson az Ukrajnában felhalmozódó fegyverekről kérdezte, Orbán ennyit mondott: „Mindenki úgy gondolja, hogy van egy problémánk, amit Oroszországnak hívnak. Ez igaz. De hamarosan lesz egy újabb problémánk, amit Ukrajnának hívnak.”

Orbán szerint Ukrajnával kapcsolatban az EU-s országok egy olyan morális alapokon nyugvó álláspontot képviselnek, amin nehéz módosítani, ha változnak a dolgok. Szerinte itt lenne az idő, hogy az EU-s vezetők kijózanodjanak, „de jelenleg még a ráivás szakaszában vannak”.