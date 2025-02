Szerbiában ma újabb több tízezres tömegtüntetést tartanak Vučić elnök ellen

Több tízezer tiltakozó gyűlt össze a közép-szerbiai Kragujevacon szombaton, hogy Aleksandar Vučić elnök és a kormány ellen tiltakozzon. Várhatóan ez lesz a legnagyobb tiltakozás azóta, hogy tavaly november elsején leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvaron az előtető, tizenöt ember halálát okozva.

A vajdasági Szabad Magyar Szó helyszíni tudósítása szerint napközben folyamatosan érkeztek, érkeznek az emberek a kragujevaci megmozdulásra, ami délelőtt 9 órakor kezdődött. A tüntetésről videós összefoglalót is készítettek.

A tiltakozó egyetemisták négy napon keresztül gyalogoltak Belgrádból, illetve a dél-szerbiai Nišből Kragujevacra, hogy részt vegyenek a szombati megmozduláson, amelynek során lezárják a város legfőbb csomópontjait. Délelőtt 11 óra 52 perckor negyedórás csenddel adóztak az újvidéki tragédiában elhunyt tizenöt ember emléke előtt, és ugyanez a terv 23 óra 52 perckor is.

photo_camera Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Szerbiában február 15. az államiság napja. 1804-ben ekkor, a Julianus-naptár szerinti gyertyaszentelő napján kezdődött meg a törökök elleni első szerb felkelés, 1835-ben pedig ugyanezen a napon fogadták el – éppen Kragujevacon – az első demokratikus szerb alkotmányt, amellyel kezdetét vette a modern szerb állam kialakítása.

Az államiság napja alkalmából Aleksandar Vučić részvételével egy, a szerb közbeszédben ellentüntetésnek nevezett rendezvényt tartanak a vajdasági Szávaszentdemeteren (Sremska Mitrovica). Az a rendezvény délután 5 órakor kezdődik. Az MTI szerint „ennek keretében fogadják majd el a Vajdaság Szerbiától történő elszakíthatatlanságáról szóló nyilatkozatot, amely voltaképpen az alkotmányban foglaltak megerősítése lesz”. Vučić egy facebookos videóban azt mondta, ő is szendvicseket készít a híveinek, és arról is beszélt, hogy céljuk „megvédeni Szerbiát azoktól, akik szeretnék megsemmisíteni az országot”.

Visszatérve a tiltakozásokra: a demonstráció a tragédia után, novemberben kezdődtek, civilek, egyetemi hallgatók, tanárok, színészek és mezőgazdasági termelők vonultak utcára. A követelések között a baleset felelőseinek felkutatása és felelősségre vonása mellett a vasútállomás felújítására vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozatala is szerepel. A tiltakozók emellett szeretnék, ha felelősségre vonnák azokat is, akik a tüntetőkre támadtak az elmúlt hónapok során, továbbá szabadon engednék azokat a diákokat és tanárokat, akik ellen a demonstrációk miatt emeltek vádat, és 20 százalékkal megnövelnék a felsőoktatásra szánt költségvetési keretet.

Vučićék szerint már teljesültek a követelések, ezért a további tiltakozások indokolatlanok. A hivatalos álláspont szerint az illetékes szervek folyamatosan nyilvánosságra hozzák a felújítási munkálatok dokumentumait, eljárás indult azok ellen, akik a tiltakozókra támadtak, szabadon engedték a korábban elfogott diákokat és tanárokat, és költségvetési pénzeket is átcsoportosítottak.

A szerb hatóságok eddig tizenhárom ember ellen emeltek vádat mulasztás és veszélyeztetés miatt az ügyben. Február elején az ügyészség már azt is elkezdte vizsgálni, hogy történt-e korrupció az újvidéki pályaudvar felújításánál. A közzétett dokumentumokból ugyanis az derült ki, hogy a vasútállomás felújításának költsége az eredetileg tervezett 3 millió euróról 15 millióra ugrott.

A diákok szerint viszont még nem teljesült minden kérés, a velük rokonszenvező építésügyi szakemberek például úgy vélik, hogy még mindig hiányoznak kulcsfontosságú iratok, amelyekből kiderülhetne, ki a felelős az újvidéki tragédiáért, ezért folytatják a tiltakozást.

photo_camera Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban újították fel, és a munka tavaly is folytatódott, majd az állomást kétszer is átadták.

Goran Vesic építésügyi miniszter júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület újra használható. A miniszter azóta lemondott, de közölte, nem tartja magát felelősnek a tragédiáért. Felelősséget vállalt viszont Újvidék polgármestere és a miniszterelnök. Milan Djuric és Milos Vucevic január végén jelentette be lemondását. A miniszterelnök lemondását a parlamentnek is el kell fogadnia, majd új miniszterelnököt kell választani, ennek hiányában a jogszabályok szerint előrehozott választásokat kell tartani.

