Hatvan éven át alig hallottunk róla, most Trump és az autoriter vezetők világméretű csalásként és összeesküvésként emlegetik

A korábban a hírekben alig szereplő, kétpárti támogatást élvező USAID-et pillanatok alatt építette le az új Trump-kormányzat.

Olyan hamis és/vagy félrevezető információk jelentek meg, mint hogy az ügynökség felelős a koronavírus-járványért, hogy hollywoodi hírességek ukrajnai utazásait finanszírozta, vagy hogy 50 millió dollárért küldött Gázába óvszert.

Az álhírek legnagyobb terjesztője az ügynökséget szétverő Elon Musk, a kórushoz önként és dalolva csatlakoztak az autokrata politikusok az oroszoktól kezdve Orbán Viktorig.

„Mindent feladtunk, hogy a tengerentúlon szolgáljuk hazánkat, és most a világ leggazdagabb seggfeje rágalmaz minket” – fakadt ki az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) egyik alkalmazottja, akinek a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló háború miatt kellett hazatérnie.

Miközben neki és kollégáinak el kellett hagyniuk Kongót, Donald Trump és Elon Musk ellenséges hangulatban, kőkemény nyilatkozatokkal és konkrét lépésekkel ment neki az egész USAID-programnak.

A misszió munkatársai így a Trump-kormányzat első két hetében a Washingtonból érkező, a USAID finanszírozásának befagyasztásáról szóló zavaros állítások között navigáltak, olyan alapvető kérdésekre próbáltak választ kapni, mint hogy miként kell lezárni a programokat, és hogy milyen munkákért fizethetnek, ha egyáltalán fizethetnek, miközben a Mother Jones cikke szerint Kongóban tüntetők rohanták le az egyik alkalmazott otthonát.

Musk és Trump tulajdonképpen napok alatt tönkre tette az 1961 óta létező segélyezési programot, fagyasztották be a pénzeket - igaz, a bíróságokkal meg kell még küzdeniük - miközben az USAID fontosságáról mindeddig kétpárti konszenzus volt. Amellett, hogy az Egyesült Államok egyik legfontosabb soft power eszköze a világ közösségeivel való kapcsolatok ápolására, a USAID évente dollármilliárdokat oszt szét világszerte a szegénység enyhítésére, a betegségek és éhínségekre kezelésére, valamint arra, hogy reagáljon a természeti katasztrófákra. Emellett saját definíciója szerint a demokrácia építését és a fejlődését is elősegíti a civil szervezetek, a független média és a társadalmi kezdeményezések támogatásával. Kritikusai szerint viszont a USAID beavatkozik más országok belpolitikájába, baloldali ügyeket támogat és átláthatatlanul működik.

Az ügynökségről rengeteg információ kering a közösségi médiában, ezek nagy része hamis és félrevezető, de arra pont megfelelő Trumpéknak, hogy megindokolják az ügynökség szétverését. Lelőtték a honlapot, törölték a nyilvános adatokat, ahogy a kommunikációs osztályt is megszüntették, így egyáltalán nem lehet ellenőrizni az állításokat. A valótlanságok egyik legnagyobb terjesztője maga Elon Musk, de a kormányzat tagja is állítottak már hamis dolgokat, a Fehér Ház még olyan programokért is az USAID-et hibáztatta, amiket a Külügyminisztérium irányított.

A dezinformációkat előszeretettel osztják meg illiberális politikusok, élükön a Fidesz frakcióvezetőjével és Orbán Viktorral.

Csak egy pár megtévesztő állítás

Az egész USAID-et Musk tavaly év végén fedezte fel magának, amikor Mike Benz konzervatív aktivista szerepelt Joe Rogan podcastjében. A podcastban azóta újra vendégeskedő Benz olyanokat állít az ügynökségről, mint hogy az „a legsötétebb, legellentmondásosabb, legborzalmasabb projekteket finanszírozza, amiket az egész emberiség ismer”, „Terror Titanicnak” nevezi és olyan posztokat oszt meg, hogy a USAID a legnagyobb terrorszervezet a világ történetében. Musk azóta, hogy felfedezte magának a trumpista Benzet, közel 200-szor osztotta meg állításait.