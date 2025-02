Macron rendkívüli európai csúcstalálkozót hívott össze Ukrajna miatt

Rendkívül csúcstalálkozót tartanak jövő héten az európai vezetők Ukrajnáról, miután kiderült, hogy az amerikaiak Európa nélkül tárgyalnak Oroszországgal. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Emmanuel Macron francia elnök hívta össze a találkozót, aminek egyelőre még nincsen hivatalos időpontja.

Bár Donald Trump elmúlt hetekben tett utalásaiból már sejteni lehetett, végül csak szombaton vált egyértelművé, hogy az Egyesült Államok nem akar Európával tárgyalni. Keith Kellogg, az amerikai elnök ukrajnai különmegbízottja a müncheni biztonságpolitikai konferencián jelentette be, hogy Európával csak konzultálni fognak az ukrajnai béke kérdésében, a tárgyalóasztalhoz azonban nem engedik oda a kontinens vezetőit.

A Macron által összehívott csúcstalálkozón Keir Starmer is ott lesz. A brit miniszterelnök azt mondta, egyértelmű, hogy Európának nagyobb szerepet kell vállalnia a NATO-ban. Starmer szerint a brit nemzetbiztonság szempontjából generációs jelentőségű lesz a csúcstalálkozó.

photo_camera Keir Starmer és Emmanuel Macron Fotó: HOLLIE ADAMS/AFP

Starmer közvetítőként is fel akar lépni Európa és az Egyesült Államok között. A brit politikus február végén a Fehér Házban tárgyal majd Trumppal. A találkozón a Párizsban kialakított európai álláspontot is tolmácsolni akarja az amerikai elnöknek. (via BBC)