Miután Trump átnevezte az USA legmagasabb hegycsúcsát, Alaszka két republikánus szenátora törvényjavaslattal akarja visszaszerezni a hegy előző nevét

Alaszka két republikánus szenátora, Lisa Murkowski és Dan Sullivan törvényjavaslatot adott be, hogy visszaállítsák az Egyesült Államok, egyben Észak-Amerika legmagasabb hegycsúcsának nevét.

Az Alaszkában található 6190 méteres csúcsot 1917 és 2015 között McKinley-csúcsnak hívták, majd Barack Obama elnöksége idején átnevezték a helyi őslakosok által használt Denalira. Bár Trump már 2015-ben, első elnökjelölti kampányának kezdetén jelezte, hogy visszanevezné a hegyet, ezt végül csak második ciklusának első munkanapján, 2025. január 20-án tette meg.

photo_camera A McKinley-csúcs Fotó: CHRISTIAN KOBER/robertharding via AFP

Trump azt írta az elnöki rendelet indoklásában, hogy a hegy átnevezésével az Obama-kormány meggyalázta az 1901-ben meggyilkolt amerikai elnök, William McKinley emlékét. Trump lépése csak a hegyet érintette, az azt övező nemzeti park és természetvédelmi terület továbbra is a Denali nevet viseli.

Az újabb visszanevezést kezdeményező Lisa Murkowski alaszkai szenátor pénteki közleményében azt írta, nem politikai ügyként tekint a kérdésre. Csak alaszkaiként szeretné elérni, hogy a hegyet ismét Denalinak hívják.

Trump első munkanapjaiban a Mexikói-öblöt is átnevezte Amerikai-öböllé. A döntés annyira fontos volt számára, hogy az AP hírügynökséget ki is tiltotta a Fehér Házból, miután újságírója továbbra is Mexikói-öbölként hivatkozott az öbölre. A Google az amerikai felhasználók számára már az Amerikai-öböl feliratot használja. A felhasználók egy része negatív értékelésekkel reagált a névváltoztatásra, a Google azonban minden negatív visszajelzést törölt. (via MTI)