Németh Szilárd: Borbély Lénárd közpénzből kampányolt az önkormányzati választás előtt

Németh Szilárd volt Lentulai Krisztián új, mandineres műsorának első vendége. A politikai és sportvezetői szempontból is katasztrofális 2024-et záró Fidesz-alelnök ezúttal sem mulasztotta el a lehetőséget, hogy odaszúrjon a szövetségeséből politikai ellenfelévé vált csepeli polgármesternek, Borbély Lénárdnak.

A csepeli önkormányzat tavaly novemberben jelentette be, hogy 2025. július 1-jei hatállyal hat óvodát zár be a kerületben. Németh szerint Borbély ezzel a döntéssel egyértelműen megszegte a választási ígéreteit, mert óvodafejlesztéssel kampányolt. „Ostoba hazugság volt, fél évvel ezelőtt is tudták, hogy be kell zárni majd az óvodákat”.

Szerinte Borbélyék azért zárják be az óvodákat, mert az ingatlanokon akarnak nyerészkedni. Mivel az épületek korlátozottan forgalomképesek, és „marha jó helyen vannak”. Az ingatlanokat vagy eladják, vagy négyszeres áron fejlesztik őket, mint ahogy a Hollandi úton „1 milliárd forintnyi önkormányzati pénzből épített luxusétteremnél tették”.

Németh azt is mondta, hogy Borbélyék közpénzből kampányoltak az önkormányzati választás előtt. Ezt az állítását azonban egyetlen érvvel sem támasztotta alá.

Németh a csepeli önkormányzati sajtóbirodalmat „vér pofátlannak” nevezte. Az önkormányzati lapban ugyanis csak úgy jelenhet meg, ahogy Borbélyék akarják. Ha azt akarják róla írni, hogy Pókember, akkor azt írják. Hiába mondaná, hogy Supermannek képzeli magát. Ez azért fáj neki különösen, mert a lapot még ő alapította csepeli polgármesterként.

Az interjúban Németh több politikust is jellemzett pár szóban. Megtudtuk, hogy

Horn Gyula pufajkás,

Bajnai Gordon veszélyes pali,

Gyurcsány Ferenc a legnagyobb lapáttal ássa Magyarország sírját,

Szijjártó Péter a legtehetségesebb fiatal,

Szájer József egyszer hibázott, de azt nagyon megszenvedte,

Novák Katalin és Varga Judit szintén egyszer hibázott, de akkor nagyon nagyot,

Orbán Viktorhoz hasonló ember egy évszázadban egyszer születik,

Ungár Péter előtt van még lehetőség, ha megtanul viselkedni,

Márki-Zay Péter futóbolond,

Karácsony Gergely igénytelen,

Bayer Zsoltnak hihetetlen csápjai vannak,

Hont András pedig meglepően művelt.

Az interjú csúcspontjára egészen a legvégéig várni kellett. Németh akkor rajzolta le Karácsony Gergelyt.