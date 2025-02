Böszörményi-Nagy Gergely nem ment el a nyilvános tárgyalásra, ezért MOME-sok vörös festékkel fújták le az egyetem falát

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 100-200 hallgatója délután nyilvános eseményre várta az egyetem fölött álló kuratórium elnökét, de Böszörményi-Nagy Gergely nem jelent meg az egyetem Zugligeti úti campusán – írja a Telex.

Az elmúlt hetek egyetemi tüntetéseit szervező, aktív és nemrég végzett hallgatókból álló MOME Front arra kérte Böszörményi-Nagyot, hogy köteleződjön el az egyetemi autonómia alapértékei mellett, és ellenjegyezze a 624 aktív hallgató, 61 oktató és 548 volt hallgató által aláírt három követelést:

A szenátus által meghozott döntéseket a fenntartó maradéktalanul fogadja el. A kuratórium ne gyakoroljon hatalmat az egyetem működése felett. Az egyetemi oktatást érintő szervezeti és strukturális átalakításokat csak az egyetem közössége kezdeményezhesse, tervezhesse és fogadhassa el.

A MOME Front a hétvégéig nem kapott választ a meghívásra Böszörményi-Nagytól, aki a hétvégén maga is kezdeményezett egy saját közösségi szerződést a hallgatók felé, de az álláspontok ezzel sem közeledtek egymáshoz. „A MOME Front álláspontja szerint ez ismét egy kitérő gesztus. Ebben a formában megint egy felülről megalkotott struktúrába léphet az egyetem közössége ahelyett, hogy maga jelölhetné ki saját útját. Az autonómia alapgondolata tehát ismét sérül” – írták.

14 órakor a MOME hallgatói egy 60 percről induló, visszaszámláló órát vetítettek az egyetem falára, ennyi időt adva Böszörményi-Nagynak, majd az idő leteltekor a hallgatók sorra aláírták az egyetem polgárságával kötött „társadalmi szerződést”, majd bekeretezve kitették a fehér falra, amit ezután vörös festékkel festettek tele tenyérlenyomatokkal, Bauhaus-logókkal és MOME Front feliratokkal.

A MOME az ország egyik első modellváltó egyeteme, aminek a válsága rávilágított, mik a modellváltás veszélyei egy túlmozgásos vezetésnél, ha bizonyítani akarnak a kormány felé. Koós Pált 2023-ban úgy kérte fel rektornak a kuratórium, hogy a szenátus a másik jelöltet, Vargha Balázst, a Média Intézet vezetőjét javasolta. Az egyetem vezetése ellen tüntetéseket szervező MOME Front tagjainak első követelése Koós távozása volt, aki azóta le is mondott, de a honlapjukon további követeléseket is megfogalmaztak, amihez egy visszaszámlálót is rendeltek. Még nem tudni, mi lesz, ha lejár a határidő.

Az egyetemen általános nézet, hogy az intézményt valójában a Fidesz holdudvarában magát dizájn- és innovációguruként felépítő Böszörményi-Nagy irányítja kézi vezérléssel, és mostanra lényegében egyszemélyes hatalmi rendszert épített ki az intézményben.