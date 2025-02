Keir Starmer kész brit békefenntartókat küldeni Ukrajnába

Keir Starmer kész brit katonákat küldeni Ukrajnába a béke garantálására. A brit miniszterelnök szerint csak a tartós ukrajnai béke akadályozhatja meg, hogy Vlagyimir Putyin újabb agressziót hajtson végre a jövőben.

Starmer a hétfői párizsi rendkívüli európai csúcstalálkozó előtt beszélt a brit katonákról. A Daily Telegraph-ban azt írta, mivel felelős a brit katonák életéért, nem tesz könnyen ilyen kijelentéseket, de ha szükséges, küld katonákat Ukrajnába. Szerinte Ukrajna biztonságának garantálása egyben Európa és az Egyesült Királyság biztonságának védelmét is jelenti.

A brit csapatok más európai nemzetek katonáival együtt az oroszok és az ukránok által ellenőrzött területek közötti sávban láthatnának el békefenntartó szerepet. Ez az első alkalom, hogy Starmer nyíltan beszél a békefenntartók küldéséről, januári kijevi látogatásán még csak lebegtette a dolgot.

photo_camera Keir Starmer Fotó: STEFAN ROUSSEAU/AFP

Starmer ma Párizsba utazik, ahol részt vesz az Emmanuel Macron által összehívott csúcstalálkozón. Az európai vezetők azért találkoznak, mert kiderült, hogy az amerikaiak Európa nélkül tárgyalnak Oroszországgal a békéről.

Starmer közvetítőként is fel akar lépni Európa és az Egyesült Államok között. A brit politikus február végén a Fehér Házban tárgyal majd Trumppal. A találkozón a Párizsban kialakított európai álláspontot is tolmácsolni akarja az amerikai elnöknek. (via BBC)