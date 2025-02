Két rókatetemet kötözött terepjárójára egy sofőr, így autókázott Nyíregyházán

Két kilőtt, vérző rókatetemet kötött egy nyíregyházi autós a terepjárója pótkerekére, majd kihajtott a forgalomba. Az esetről a rókák mentésével foglalkozó Rókales alapítvány számolt be először a Facebookon, de később törölték a posztot, az alapítvány egy hétfő délelőtti videója szerint egyrészt azért, mert a történet „így is fut tovább” számos oldalon, de megemlítette azt is, hogy a poszt alatt elszabadultak a kommentek.

Az RTL híradója szerint az ügyben az alapítvány feljelentést tett, de a rendőrség hivatalból is eljárást indított. Az RTL szerint a farkuknál összekötött vadakat aznap lőhették ki, amikor a tetemeket a sofőr a kocsira akasztotta.

Az alapítvány illetékese szerint a fejbe lőtt rókákat egy kocsi hátsó részére felaggatni és közforgalomba kihajtani, az szembemegy minden vadászetikával, ráadásul a forgalmas úton végigcsöpögő vérnek közegészségügyi kockázatai is lehetnek. Az eset után a Nébih is vizsgálatot indított állategészségügyi kockázat miatt, mivel a rókák veszettséget hordozhatnak.

Az RTL híre szerint az Országos Vadászkamara azután lép majd, hogy a nyomozóhatóság kiderítette, vadász volt-e a sofőr. Ha igen, akkor a vadászengedélyét is elveszítheti, közölte a kamara, hangsúlyozva, hogy ez a szállítási mód valóban ellentétes a vadászetikai normákkal.