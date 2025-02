New York korrupcióval vádolt polgármesteréért kezdték el lebontani az amerikai jogállamot

Donald Trump második elnökségének első hónapjában a világ inkább a Gázától Ukrajnán át a mindenféle védővámokig terjedő amerikai külpolitikai manőverekre figyelt, ám ezekben a napokban az új washingtoni vezetés otthon is húzott néhány meglepőt és aggasztót. A legnagyobb médiafigyelem Elon Muskra és az ő állítólag a kormányzati pazarlásnak gátat szabó DOGE-jára irányult, de a minden bizonnyal szándékosan zajos eseményektől távol is történtek aggasztó dolgok. Sőt, bizonyos szempontból ezek, az amerikai jogállamot koptató események voltak a Trump-rajt legnyugtalanítóbb mozzanatai.

photo_camera Eric Adams 2024 szeptemberében, amikor vádat emeltek ellene korrupcióért Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Ezek az ügyek közül is kiemelkedik az a kegyelem, amit a washingtoni igazságügy-minisztérium Eric Adams New York-i polgármesternek próbál adni, akármennyire is tiltakoztak ez ellen a vádat képviselő ügyészek. A Trumppal szembeni ellenállás eddigi legerősebb mondatait is ennek az ügynek köszönhetjük. Az iraki veteránból lett konzervatív jogász és ügyészhelyettes Hagan Scott többek közt ezt írta a levelében, amiben visszautasította a minisztérium kérését, hogy kérvényezze az Adams elleni vádak ejtését:

„Arra számítok, hogy majd fog találni valakit, aki kellően buta vagy gyáva ahhoz, hogy benyújtsa az indítványát. De fel sem merült, hogy én ilyet tegyek. Kérem tekintse ezt a lemondásomnak”.

New York necc