Ukrajna további támogatásáról és a katonai kiadások növeléséről szól az európai vezetők rendkívüli tanácskozása Párizsban

Emmanuel Macron francia államfő kezdeményezésére nyolc vezető európai ország – a jelentős EU-tagállamok mellett Nagy-Britannia –, valamint az EU és a NATO vezetői megkezdték rendkívüli ülésüket hétfő délután Párizsban. A tanácskozás célja, hogy az európai vezetők megpróbáljanak egységesen fellépni az Ukrajnával kapcsolatos amerikai kezdeményezésekkel szemben.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nem sokkal délután két óra előtt posztolta a Twitteren, hogy megérkezett Párizsba, ahol „döntő fontosságú megbeszéléseket folytatok. Európa biztonsága fordulóponthoz érkezett”. Azt is írta, hogy bár Ukrajnáról van szó, „rólunk is szó van”, valamint azt, hogy sürgősen meg kell változtatni a gondolkodásmódunkat és szintén haladéktalanul fel kell futtatni a védelmi képességeinket, mindkettőt azonnal.

A francia elnöki hivatalban sürgősséggel összehívott találkozón Emmanuel Macron és Ursula von der Leyen mellett részt vesz António Costa, az Európai Tanács elnöke, Mark Rutte NATO-főtitkár, valamint Németország, az Egyesült Királyság, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, Hollandia és Dánia miniszterelnöke.

„Az európai vezetők az Ukrajnának adható biztonsági garanciákat vitatják meg” – mondta az AFP francia hírügynökségnek Emmanuel Macron egyik tanácsadója név nélkül. A francia külügyminiszter, Jean-Noël Barrot előzetesen azt mondta, hogy tárgyalások kezdődtek arról, hogy Franciaország, Nagy-Britannia és Lengyelország mint Európa „három nagy hadserege” legyen az, amely szavatolja a jövőbeni tűzszünetet és a „tartós békét” Ukrajnában.

photo_camera Emmanuel Macron fogadja Mark Ruttét Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

photo_camera Emmanuel Macron és Olaf Scholz német kancellár Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

photo_camera Emmanuel Macron és Donald Tusk lengyel miniszterelnök Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Olaf Scholz a BBC hírfolyama szerint fél hét körül távozott, és azt mondta az egyeztetés után: Egyesült Államoknak és Európának meg kell osztani az Ukrajna biztonságáért viselt felelősséget. Továbbra is hitet tett Ukrajna támogatása mellett, hozzátéve, hogy Ukrajnára nem lehet diktátumot erőltetni.

Azt mondta, a párizsi csúcson egy közös európai finanszírozásról tárgyalnak, és javaslatot tett egy pótlólagos költségvetési mozgástérre. Megismételte azt a néhány napja már felmerült ötletet, hogy ha az európai államok a GDP 2 százalékánál többet költenek a védelemre, akkor az nem legyen része az uniós költségvetési korlátoknak. Azt is mondja, hogy Németország továbbra is be fog fektetni a katonai kiadásokba, és hogy rugalmasabbnak kell lennie a költségvetési szabályokkal.

Az előzmények

Macron elnök azután hívta össze a találkozót, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencián tartott pénteki előadásában az amerikai alelnök, J. D. Vance nagyon keményen kiosztotta az európai vezetőket, illetve Trump elnök ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg arról beszélt, hogy az európaiknak nincs helyük az orosz-ukrán háborút lezáró béketárgyalásokon (Lavrov orosz külügyminiszter történetesen ugyanezt gondolja).

Vance pénteki beszéde megdöbbentette az európai vezetőket, a házigazda Olaf Scholz német kancellár és a vasárnapi előrehozott választások esélyese, Friedrich Merz kancellárjelölt is nyilatkozatban kérte ki magának az alelnök szavait. Az európai vezetők, köztük a NATO-főtitkár is azon az állásponton van, hogy alapvetően kihat a transzatlanti kapcsolatokra is a béketárgyalás és annak eredmény.

Rutte hétfőn fogadta is Kelloggot Brüsszelben. A találkozásunk után arról tweetelt, hogy „sok dolgunk van, és szorosan együtt fogunk működni, hogy véget vessünk a háborúnak, és mindannyiunk számára tartós biztonságot nyújtsunk”.

photo_camera Keith Kellogg és Mark Rutte 2025. február 17-én Brüsszelben Fotó: Mark Rutte/Twitter

A párizsi tanácskozást összehívó francia elnöki hivatal szerint „Európának most le kell vonnia a konzekvenciákat az európai szuverenitásról évek óta folyó vitákból”. Macron egyik tanácsadója vasárnap azt mondta, Franciaország úgy véli, hogy „az ukrán kérdésben történt sebességváltás, valamint az amerikai vezetők szavai nyomán az európaiaknak többet, jobban és következetesebben kell tenniük közös biztonságunkért”.

A francia elnökség szerint „a munkát más formátumokban is ki lehetne terjeszteni, azzal a céllal, hogy az európai békében és biztonságban érdekelt valamennyi partner összefogjon” – idézi közleményüket az MTI. Párizs azt is közölte, hogy Emmanuel Macron telefonon egyeztetett amerikai kollégájával, Donald Trumppal a párizsi megbeszélés előtt. Ennek tartalmáról azonban nem árultak el részleteket.

A párizsi találkozó nyitja meg az ukrán konfliktusról a héten tervezett diplomáciai egyeztetéseket. Kedd a tervek szerint Szaúd-Arábiában tárgyalnak majd magas rangú orosz és amerikai tisztviselők, a moszkvai delegációt Szergej Lavrov külügyminiszter és Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója vezeti majd.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, aki hétfőn arra figyelmeztetett, hogy országa nem fog elismerni semmilyen megállapodást, amely nélküle születik a jövőjéről, szerdán szintén Szaúd-Arábiába látogat, miután előző nap Törökországban tárgyal, írja az MTI.